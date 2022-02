Olimpiadi Pechino 2022, medaglia d’oro per Mosaner-Constantini nel curling

Medaglia d’oro per la coppia Amos Mosaner e Stefania Constantini, in una storica finale di curling per i colori azzurri alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Una vittoria che va al di là di ogni più rosea previsione, scrivendo la pagina più bella di questo sport che sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese. Nella storica finale di doppio misto, la coppia italiana ha battuto la Norvegia per 8-5. Un’altra medaglia dunque per la nostra spedizione a Pechino. In semifinale Mosaner e Costantini avevano battuto nettamente per 8-1 la coppia svedese.