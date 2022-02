Olimpiadi invernali Pechino 2022: il calendario completo delle gare, tutti gli orari

Qual è il calendario delle varie gare delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022? Di seguito tutte le competizioni divise per giorno e orario:

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO

Ore 12.36, SLITTINO: prove 1 e 2 singolo uomini, gruppo A

Ore 13.05, CURLING: sessione 1 doppio misto (Svezia-Gran Bretagna, Australia-USA, Norvegia-Rep. Ceca, Cina-Svizzera)

Ore 14.20, SLITTINO: prove 1 e 2 singolo uomini, gruppo B

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO

Ore 2.05, CURLING: sessione 2 doppio misto (Australia-Cina, Svezia-Rep. Ceca, USA-Italia, Gran Bretagna-Canada)

Ore 4.00, SCI ALPINO: prima prova discesa uomini

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Repubblica Ceca-Cina, girone B donne

Ore 5.10. HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-Svizzera, girone A donne

Ore 8.06, SLITTINO: prove 3 e 4 singolo uomini, gruppo B

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svezia-Giappone, girone B donne

Ore 7.05, CURLING: sessione 3 doppio misto (Italia-Svizzera, USA-Norvegia)

Ore 9.50, SLITTINO: prove 3 e 4 singolo uomini, gruppo A

Ore 11.00, FREESTYLE: qualificazione 1 moguls donne

Ore 11.36, SLITTINO: prove 1 e 2 singolo donne, gruppo A

Ore 12.45, FREESTYLE: qualificazione 1 moguls uomini

Ore 13.05, CURLING: sessione 4 doppio misto (Norvegia-Canada, Svizzera-Gran Bretagna, Cina-Svezia, Rep. Ceca-Australia)

Ore 13.20, SLITTINO: prove 1 e 2 singolo donne, gruppo B

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-USA, girone A donne

VENERDÌ 4 FEBBRAIO

Ore 1.35, CURLING: sessione 5 doppio misto (Svezia-Australia, Canada-Svizzera, Italia-Norvegia)

Ore 2.06, SLITTINO: prova 5 singolo uomini

Ore 3.02, PATTINAGGIO DI FIGURA: team event, programma corto maschile

Ore 3.50, SLITTINO: prova 6 singolo uomini

Ore 4.00, SCI ALPINO: seconda prova discesa uomini

Ore 4.41, PATTINAGGIO DI FIGURA: team event, rhythm dance danza sul ghiaccio

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Danimarca-Cina, girone B donne

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: ROC-Svizzera, girone A donne

Ore 6.22, PATTINAGGIO DI FIGURA: team event, programma corto coppie d’artistico

Ore 6.35, CURLING: sessione 6 doppio misto (Italia-Repubblica Ceca, Cina-Canada, Gran Bretagna-Australia, Svezia-USA)

Ore 13.00, cerimonia d’apertura Olimpiadi Pechino 2022

SABATO 5 FEBBRAIO (6 titoli in palio)

Ore 2.05, CURLING: sessione 7 doppio misto (Australia-Norvegia, Svizzera-Svezia)

Ore 3.45, SNOWBOARD: qualificazione 1 slopestyle donne

Ore 4.00, SCI ALPINO: terza prova discesa uomini

Ore 4.47, SNOWBOARD: qualificazione 2 slopestyle donne

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-Finlandia, girone A donne

Ore 6.15, SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento uomini NH

Ore 7.05, CURLING: sessione 8 doppio misto (Cina-USA, Repubblica Ceca-Gran Bretagna, Svezia-Canada, Australia-Italia)

Ore 7.20, SALTO CON GLI SCI: qualificazione uomini NH

Ore 7.36, SLITTINO: prove 3 e 4 singolo donne, gruppo B

Ore 8.45, SCI DI FONDO: skiathlon donne 7,5 + 7,5 km

Ore 9.20, SLITTINO: prove 3 e 4 singolo donne, gruppo A

Ore 9.30, SPEED SKATING: 3000 metri donne

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Giappone-Danimarca, girone B donne

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Repubblica Ceca-Svezia, girone B donne

Ore 10.00, BIATHLON: staffetta mista 4×6 km

Ore 10.45, SALTO CON GLI SCI: qualificazione donne NH

Ore 11.00, FREESTYLE: qualificazione 2 moguls uomini

Ore 11.45, SALTO CON GLI SCI: prima manche NH donne

Ore 12.00, SHORT TRACK: batterie 500 metri donne

Ore 12.10, SLITTINO: prima manche singolo uomini

Ore 12.30, FREESTYLE: finale 1 moguls uomini

Ore 12.35, SALTO CON GLI SCI: seconda manche NH donne

Ore 12.38, SHORT TRACK: batterie 1000 metri uomini

Ore 13.05, FREESTYLE: finale 2 moguls uomini

Ore 13.05, CURLING: sessione 9 doppio misto (Gran Bretagna-Italia, Norvegia-Cina, Repubblica Ceca-Svizzera, USA-Canada)

Ore 13.23, SHORT TRACK: quarti di finale staffetta mista

Ore 13.40, FREESTYLE: finale 3 moguls uomini

Ore 13.50, SLITTINO: seconda manche singolo uomini

Ore 13.53, SHORT TRACK: semifinale staffetta mista

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-ROC, girone A donne

Ore 14.26, SHORT TRACK: finale staffetta mista

DOMENICA 6 FEBBRAIO (7 titoli in palio)

Ore 1.06, SLITTINO: prova 5 singolo donne

Ore 2.05, CURLING: sessione 10 doppio misto (USA-Repubblica Ceca, Gran Bretagna-Cina)

Ore 2.30, SNOWBOARD: finale 1 slopestyle donne

Ore 2.37, PATTINAGGIO DI FIGURA: team event, programma corto donne

Ore 2.50, SLITTINO: prova 6 singolo donne

Ore 2.57, SNOWBOARD: finale 2 slopestyle donne

Ore 3.24, SNOWBOARD: finale 3 slopestyle donne

Ore 4.00, SCI ALPINO: discesa libera uomini

Ore 4.57, PATTINAGGIO DI FIGURA: team event, programma libero coppie d’artistico

Ore 7.05, CURLING: sessione 11 doppio misto (Norvegia-Svezia, Australia-Svizzera, Italia-Cina, Canada-Repubblica Ceca)

Ore 8.00, SCI DI FONDO: skiathlon uomini 15 + 15 km

Ore 8.06, SLITTINO: prova 1 doppio

Ore 9.24, SLITTINO: prova 2 doppio

Ore 9.30, SPEED SKATING: 5000 metri uomini

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Cina-Giappone, girone B donne

Ore 11.00, FREESTYLE: qualificazione 2 moguls donne

Ore 11.00, SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento NH uomini

Ore 12.00, SALTO CON GLI SCI: prima manche NH uomini

Ore 12.30, FREESTYLE: finale 1 moguls donne

Ore 12.30, SLITTINO: terza manche singolo uomini

Ore 13.00, SALTO CON GLI SCI: seconda manche NH uomini

Ore 13.05, CURLING: sessione 12 doppio misto (Canada-Australia, Italia-Svezia, Svizzera-USA, Norvegia-Gran Bretagna)

Ore 13.05, FREESTYLE: finale 2 moguls donne

Ore 13.40, FREESTYLE: finale 3 moguls donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svizzera-USA, girone A donne

Ore 14.15, SLITTINO: quarta manche singolo uomini

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO (8 titoli in palio)

Ore 2.05, CURLING: sessione 13 doppio misto (Svizzera-Norvegia, Canada-Italia, USA-Gran Bretagna, Repubblica Ceca-Cina)

Ore 2.22, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero maschile team event

Ore 2.30, FREESTYLE: qualificazione 1 big air donne

Ore 3.15, FREESTYLE: qualificazione 2 big air donne

Ore 3.15, SCI ALPINO: prima manche gigante donne

Ore 3.31, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero danza sul ghiaccio team event

Ore 4.00, FREESTYLE: qualificazione 3 big air donne

Ore 4.37, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero donne team event

Ore 5.00, SNOWBOARD: finale 1 slopestyle uomini

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: ROC-Canada, girone A donne

Ore 5.27, SNOWBOARD: finale 2 slopestyle uomini

Ore 5.54, SNOWBOARD: finale 3 slopestyle uomini

Ore 6.30, FREESTYLE: qualificazione 1 big air uomini

Ore 6.45, SCI ALPINO: seconda manche gigante donne

Ore 7.15, FREESTYLE: qualificazione 2 big air uomini

Ore 8.00, FREESTYLE: qualificazione 3 big air uomini

Ore 9.06, SLITTINO: prova 3 doppio

Ore 9.30, SPEED SKATING: 1500 metri donne

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Danimarca-Repubblica Ceca, girone B donne

Ore 10.00, BIATHLON: 15 km individuale donne

Ore 10.24, SLITTINO: prova 4 doppio

Ore 11.28, SALTO CON GLI SCI: trial round gara a squadre mista

Ore 12.30, SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri donne

Ore 12.44, SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri uomini

Ore 12.45, SALTO CON GLI SCI: prima manche gara a squadre mista

Ore 12.50, SLITTINO: prima manche singolo donne

Ore 13.05, CURLING: semifinali doppio misto

Ore 13.13, SHORT TRACK: semifinali 500 metri donne

Ore 13.20, SHOR TRACK: semifinali 1000 metri uomini

Ore 13.46, SHORT TRACK: finale 500 metri donne

Ore 13.51, SALTO CON GLI SCI: seconda manche gara a squadre mista

Ore 13.58, SHORT TRACK: finale 1000 metri uomini

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Cina-Svezia, girone B donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svizzera-Finlandia, girone A donne

Ore 14.30, SLITTINO: seconda manche singolo donne

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO (10 titoli in palio)

Ore 2.22, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto uomini

Ore 2.36, SLITTINO: prova 5 doppio

Ore 3.00, FREESTYLE: prima manche finale big air donne

Ore 3.22, FREESTYLE: seconda manche finale big air donne

Ore 3.40, SNOWBOARD: qualificazioni PGS donne

Ore 3.45, FREESTYLE: terza manche finale big air donne

Ore 3.54, SLITTINO: prova 6 doppio

Ore 4.00, SCI ALPINO: superG uomini

Ore 4.07, SNOWBOARD: qualificazioni PGS uomini

Ore 4.34, SNOWBOARD: elimination round PGS donne

Ore 5.01, SNOWBOARD: elimination round PGS uomini

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-Canada, girone A donne

Ore 7.05, CURLING: finale bronzo doppio misto

Ore 7.30, SNOWBOARD: ottavi di finale PGS donne

Ore 7.40, SNOWBOARD: ottavi di finale PGS uomini

Ore 8.06, SNOWBOARD: quarti di finale PGS donne

Ore 8.15, SNOWBOARD: quarti di finale PGS uomini

Ore 8.24, SNOWBOARD: semifinali PGS donne

Ore 8.30, SNOWBOARD: semifinali PGS uomini

Ore 8.36, SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS donne, a seguire finale per l’oro

Ore 8.43, SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS uomini, a seguire finale per l’oro

Ore 9.00, SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl donne

Ore 9.30, BIATHLON: 20 km individuale uomini

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Giappone-Repubblica Ceca, girone B donne

Ore 9.50, SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl uomini

Ore 11.30, SPEED SKATING: 1500 metri uomini

Ore 11.30, SCI DI FONDO: quarti di finale sprint tl donne

Ore 11.55, SCI DI FONDO: quarti di finale sprint tl uomini

Ore 12.25, SCI DI FONDO: semifinali sprint tl donne

Ore 12.35, SCI DI FONDO: semifinali sprint tl uomini

Ore 12.47, SCI DI FONDO: finale sprint tl donne

Ore 12.50, SLITTINO: terza manche singolo donne

Ore 13.00, SCI DI FONDO: finale sprint tl uomini

Ore 13.05, CURLING: finale per l’oro doppio misto

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svezia-Danimarca, girone B donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-ROC, girone A donne

Ore 14.35, SLITTINO: quarta manche singolo donne

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO (6 titoli in palio)

Ore 2.30, SNOWBOARD: prima manche qualificazioni half-pipe donne

Ore 2.35, SLITTINO: allenamento team-relay

Ore 3.15, SCI ALPINO: prima manche slalom donne

Ore 3.21, SNOWBOARD: seconda manche qualificazioni half-pipe donne

Ore 3.30, SCI ALPINO: prova discesa uomini (combinata)

Ore 4.00, SNOWBOARD: seeding run 1 snowboardcross donne

Ore 4.00, FREESTYLE: prima manche finale big air uomini

Ore 4.22, FREESTYLE: seconda manche finale big air uomini

Ore 4.45, FREESTYLE: terza manche finale big air uomini

Ore 4.55, SNOWBOARD: seeding run 2 snowboardcross donne

Ore 5.30, SNOWBOARD: prima manche qualificazioni half-pipe uomini

Ore 6.21, SNOWBOARD: seconda manche qualificazioni half-pipe uomini

Ore 6.45, SCI ALPINO: seconda manche slalom donne

Ore 7.30, SNOWBOARD: ottavi di finale snowboardcross donne

Ore 8.00, COMBINATA NORDICA: trial round gundersen normal hill

Ore 8.07, SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross donne

Ore 8.28, SNOWBOARD: semifinali snowboardcross donne

Ore 8.45, SNOWBOARD: small finale snowboardcross donne, a seguire la big final

Ore 9.00, COMBINATA NORDICA: prova di salto gundersen NH

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: ROC-Svizzera, girone B donne

Ore 12.00, COMBINATA NORDICA: 10 km fondo gundersen NH

Ore 12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri uomini

Ore 12.44, SHORT TRACK: batterie 1000 metri donne

Ore 13.05, CURLING: sessione 1 round robin uomini (Danimarca-Canada, USA-ROC, Norvegia-Svizzera, Cina-Svezia)

Ore 13.20, SLITTINO: prima manche doppio

Ore 13.29, SHORT TRACK: semifinali 1500 metri uomini

Ore 13.45, SHORT TRACK: semifinali staffetta donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Repubblica Ceca-Danimarca, girone B donne

Ore 14.20, SHORT TRACK: finale 1500 metri uomini

Ore 14.35, SLITTINO: seconda manche doppio

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO (8 titoli da assegnare)

Ore 2.00, FREESTYLE: finale 1 aerials gara a squadre mista

Ore 2.05, CURLING: sessione 1 round robin donne (Gran Bretagna-Svizzera, Danimarca-Cina, Svezia-Giappone, ROC-USA)

Ore 2.30, SNOWBOARD: prima manche finale halfpipe donne

Ore 2.30, SKELETON: prima manche uomini

Ore 2.38, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo uomini

Ore 2.50, FREESTYLE: finale 2 aerials gara a squadre mista

Ore 2.57, SNOWBOARD: seconda manche finale halfpipe donne

Ore 3.24, SNOWBOARD: terza manche finale halfpipe donne

Ore 3.30, SCI ALPINO: combinata alpina uomini, manche di discesa

Ore 4.00, SKELETON: seconda manche uomini

Ore 4.15, SNOWBOARD: seeding run 1 snowboardcross uomini

Ore 5.10, SNOWBOARD: seeding run 2 snowboardcross uomini

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svezia-Lettonia, girone C uomini

Ore 7.00, SNOWBOARD: ottavi di finale snowboardcross uomini

Ore 7.05, CURLING: sessione 2 round robin uomini (USA-Svezia, Norvegia-Canada, Cina-ROC, Gran Bretagna-Italia)

Ore 7.15, SCI ALPINO: combinata alpina uomini, manche di slalom

Ore 7.37, SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross uomini

Ore 7.55, BOB: prove 1 e 2 bob a 2 uomini

Ore 7.58, SNOWBOARD: semifinali snowboardcross uomini

Ore 8.00, SCI DI FONDO: 10 km tecnica classica donne (partenza ad intervalli)

Ore 8.15, SNOWBOARD: small final snowboardcross uomini, a seguire la big final

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-Slovacchia, girone C uomini

Ore 10.55, BOB: prove 1 e 2 monobob donne

Ore 13.00, SPEED SKATING: 5000 metri donne

Ore 13.05, CURLING: sessione 2 round robin donne (Canada-Corea del Sud, Svezia-Gran Bretagna, USA-Danimarca, Cina-Svizzera)

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-Cina, girone A uomini

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-Germania, girone A uomini

Ore 14.30, SLITTINO: Team Relay

VENERDÌ 11 FEBBRAIO (7 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: sessione 3 round robin uomini (Svizzera-ROC, Gran Bretagna-USA, Svezia-Italia, Danimarca-Cina)

Ore 2.30, SNOWBOARD: prima manche finale half-pipe uomini

Ore 2.30, SKELETON: prima manche donne

Ore 2.57, SNOWBOARD: seconda manche finale half-pipe uomini

Ore 3.24, SNOWBOARD: terza manche finale half-pipe uomini

Ore 4.00, SKELETON: seconda manche donne

Ore 4.00, SCI ALPINO: superG donne

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: primo quarto di finale donne

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Danimarca-ROC, girone B uomini

Ore 7.05, CURLING: sessione 3 round robin donne (USA-Cina, Canada-Giappone, Svizzera-ROC, Corea del Sud-Gran Bretagna)

Ore 7.10, BOB: prove 3 e 4 bob a 2 uomini

Ore 8.00, SCI DI FONDO: 15 km tc uomini partenza ad intervalli

Ore 9.00, SPEED SKATING: 10000 metri uomini

Ore 9.40, HOCKEY GHIACCIO: Svezia-Slovacchia, girone C uomini

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Repubblica Ceca-Svizzera, girone B uomini

Ore 10.00, BIATHLON: sprint 7,5 km donne

Ore 10.10, BOB: prove 3 e 4 monobob donne

Ore 10.45, SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento trampolino grande uomini

Ore 12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri donne

Ore 12.00, SALTO CON GLI SCI: qualificazioni trampolino grande uomini

Ore 12.18, SHORT TRACK: batterie 500 metri uomini

Ore 12.55, SHORT TRACK: semifinali 1000 metri donne

Ore 13.04, SHORT TRACK: semifinali staffetta uomini

Ore 13.05, CURLING: sessione 4 round robin uomini (ROC-Danimarca, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Svizzera)

Ore 13.20, SKELETON: terza manche uomini

Ore 13.43, SHORT TRACK: finale 1000 metri donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: secondo quarto di finale donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Lettonia-Finlandia, girone C uomini

Ore 14.55, SKELETON: quarta manche uomini

SABATO 12 FEBBRAIO (6 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: sessione 4 round robin donne (Svezia-Canada, Corea del Sud-ROC, Giappone-Danimarca)

Ore 3.00, SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross misto a squadre

Ore 3.10, BOB: prove 5 e 6 monobob donne

Ore 3.30, SNOWBOARD: semifinali snowboardcross misto a squadre

Ore 3.50, SNOWBOARD: small e big final snowboardcross misto a squadre

Ore 4.00, SCI ALPINO: prima prova discesa donne

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: terzo quarto di finale donne

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Canada-USA, girone A uomini

Ore 5.40, BOB: prove 5 e 6 bob a 2 uomini

Ore 7.05, CURLING: sessione 5 round robin uomini (Italia-Cina, Canada-Svezia, Danimarca-Svizzera, USA-Norvegia)

Ore 8.30, SCI DI FONDO: staffetta 4×5 km donne

Ore 9.00, SPEED SKATING: quarti di finale team-pursuit donne

Ore 9.40, HOCKEY GHIACCIO: ultimo quarto di finale donne

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Germania-Cina, girone A uomini

Ore 9.57, SPEED SKATING: 500 metri uomini

Ore 10.00, BIATHLON: sprint 10 km uomini

Ore 12.00, SALTO CON GLI SCI: prima manche trampolino grande uomini

Ore 12.07, PATTINAGGIO DI FIGURA: danza sul ghiaccio, rhythm dance

Ore 13.00, SALTO CON GLI SCI: seconda manche trampolino grande uomini

Ore 13.05, CURLING: sessione 5 round robin donne (ROC-Giappone, Danimarca-Svizzera, Gran Bretagna-USA, Svezia-Cina)

Ore 13.20, SKELETON: terza manche donne

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: ROC-Repubblica Ceca, girone B uomini

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Svizzera-Danimarca, girone B uomini

Ore 14.55, SKELETON: quarta manche donne

DOMENICA 13 FEBBRAIO (7 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: sessione 6 round robin uomini (Norvegia-Svezia, Cina-Gran Bretagna, USA-Canada, Italia-ROC)

Ore 2.30, BOB: prima manche monobob donne

Ore 3.00, FREESTYLE: prima manche qualificazioni slopestyle donne

Ore 3.15, SCI ALPINO: prima manche gigante uomini

Ore 4.00, SCI ALPINO: seconda prova discesa donne

Ore 4.00, BOB: seconda manche monobob donne

Ore 4.01, FREESTYLE: seconda manche qualificazioni slopestyle donne

Ore 5.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Slovacchia-Lettonia, girone C uomini

Ore 6.45, SCI ALPINO: seconda manche gigante uomini

Ore 7.07, CURLING: sessione 6 round robin donne (Danimarca-Gran Bretagna, USA-Svezia, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Canada)

Ore 8.00, SCI DI FONDO: staffetta 4×10 km uomini

Ore 9.40, HOCKEY SUL GHIACCIO: Finlandia-Svezia, girone C uomini

Ore 10.00, BIATHLON: inseguimento 10 km donne

Ore 11.45, BIATHLON: inseguimento 12,5 km uomini

Ore 12.00, FREESTYLE: qualificazione 1 aerials donne

Ore 12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri uomini

Ore 12.27, SHORT TRACK: semifinali 500 metri uomini

Ore 12.44, SHORT TRACK: finale staffetta donne

Ore 12.45, FREESTYLE: qualificazione 2 aerials donne

Ore 13.05, CURLING: sessione 7 round robin uomini (Gran Bretagna-Danimarca, Svizzera-Italia, Cina-USA)

Ore 13.14, SHORT TRACK: finale 500 metri uomini

Ore 14.00, SPEED SKATING: quarti di finale team-pursuit uomini

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: Cina-Canada, girone A uomin

Ore 14.10, HOCKEY SUL GHIACCIO: USA-Germania, girone A uomini

Ore 14.56, SPEED SKATING: 500 metri donne

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO (4 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: sessione 7 round robin donne (Cina-Giappone, Canada-ROC, USA-Corea del Sud)

Ore 2.22, PATTINAGGIO DI FIGURA: danza sul ghiaccio, programma libero

Ore 2.30, SNOWBOARD: qualificazione 1 big air donne

Ore 2,30, BOB: terza manche monobob donne

Ore 2.30, FREESTYLE: prima manche finale slopestyle donne

Ore 2.57, FREESTYLE: seconda manche finale slopestyle donne

Ore 3.15, SNOWBOARD: qualificazione 2 big air donne

Ore 3.24, FREESTYLE: terza manche finale slopestyle donne

Ore 4.00, SCI ALPINO: terza prova discesa donne

Ore 4.00, SNOWBOARD: qualificazione 3 big air donne

Ore 4.00, BOB: quarta manche monobob donne

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: prima semifinale donne

Ore 5.30, FREESTYLE: qualificazione 1 slopestyle uomini

Ore 6.30, SNOWBOARD: qualificazione 1 big air uomini

Ore 6.32, FREESTYLE: qualificazione 2 slopestyle uomini

Ore 7.05, CURLING: sessione 8 round robin uomini (Canada-Italia, Danimarca-Norvegia, ROC-Svezia, Svizzera-Gran Bretagna)

Ore 7.15, SNOWBOARD: qualificazione 2 big air uomini

Ore 8.00, SNOWBOARD: qualificazione 3 big air uomini

Ore 12.00, SALTO CON GLI SCI: prima manche prova a squadre uomini

Ore 13.05, BOB: prima manche bob a 2 uomini

Ore 13.05, CURLING: sessione 8 round robin donne (Svizzera-Svezia, Gran Bretagna-Canada, Giappone-Corea del Sud, Danimarca-ROC)

Ore 13.06, SALTO CON GLI SCI: seconda manche prova a squadre uomini

Ore 14.10, HOCKEY GHIACCIO: seconda semifinale donne

Ore 14.40, BOB: seconda manche bob a 2 uomini

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO (9 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: sessione 9 round robin uomini (ROC-Norvegia, Canada-Cina, Svizzera-USA, Svezia-Danimarca)

Ore 2.30, FREESTYLE: prima manche finale slopestyle uomini

Ore 2.30, SNOWBOARD: prima manche finale big air donne

Ore 2.52, SNOWBOARD: seconda manche finale big air donne

Ore 2.57, FREESTYLE: seconda manche finale slopestyle uomini

Ore 3.15, SNOWBOARD: terza manche finale big air donne

Ore 3.24, FREESTYLE: terza manche finale slopestyle uomini

Ore 4.00, SCI ALPINO: discesa libera donne

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: playoff uomini

Ore 6.00, SNOWBOARD: prima manche finale big air uomini

Ore 6.22, SNOWBOARD: seconda manche finale big air uomini

Ore 6.45, SNOWBOARD: terza manche finale big air uomini

Ore 7.05, CURLING: sessione 9 round robin donne (Cina-ROC, Svezia-Danimarca, USA-Svizzera, Gran Bretagna-Giappone)

Ore 7.10, BOB: prove 1 e 2 bob a 2 donne

Ore 7.30, SPEED SKATING: semifinali team-pursuit donne

Ore 7.52, SPEED SKATING: semifinali team-pursuit uomini

Ore 8.00, COMBINATA NORDICA: salto di allenamento trampolino grande

Ore 9.00, COMBINATA NORDICA: manche di salto trampolino grande

Ore 9.22, SPEED SKATING: finale per il bronzo team-pursuit donne

Ore 9.28, SPEED SKATING: finale per l’oro team-pursuit donne

Ore 9.40, HOCKEY GHIACCIO: play-off uomini

Ore 9.41, SPEED SKATING: finale per il bronzo team-pursuit uomini

Ore 9.47, SPEED SKATING: finale per l’oro team-pursuit uomini

Ore 10.00, BIATHLON: staffetta 4×7,5 km uomini

Ore 11.08, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto singolo donne

Ore 12.00, COMBINATA NORDICA: 10 km gundersen trampolino grande

Ore 13.05, CURLING: sessione 10 round robin uomini (Svezia-Gran Bretagna, Italia-USA, Norvegia-Cina, ROC-Canada)

Ore 13.15, BOB: terza manche bob a 2 uomini

Ore 14.10, HOCKEY GHIACCIO: playoff uomini

Ore 14.50, BOB: quarta manche bob a 2 uomini

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO (7 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: sessione 10 round robin donne (Canada-USA, Svizzera-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna)

Ore 2.40, BOB: prove 1 e 2 bob a 4 uomini

Ore 3.15, SCI ALPINO: prima manche slalom uomini

Ore 3.30, SCI ALPINO: prova discesa donne (combinata)

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 1 uomini

Ore 6.45, SCI ALPINO: seconda manche slalom uomini

Ore 7.00, HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 2 uomini

Ore 7.05, CURLING: sessione 11 round robin uomini (Cina-Svizzera, Gran Bretagna-ROC, Italia-Danimarca)

Ore 7.10, BOB: prove 3 e 4 bob a 2 donne

Ore 8.45, BIATHLON: staffetta 4×6 km donne

Ore 9.40, HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 3 uomini

Ore 10.00, SCI DI FONDO: semifinali team-sprint tecnica classica donne

Ore 10.40, SCI DI FONDO: semifinali team-sprint tecnica classica uomini

Ore 12.00, FREESTYLE: finale 1 aerials uomini

Ore 12.00, SCI DI FONDO: finale team-sprint tecnica classica donne

Ore 12.30, SCI DI FONDO: finale team-sprint tecnica classica uomini

Ore 12.30, HOCKEY GHIACCIO: finale per il bronzo donne

Ore 12.30, SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri donne

Ore 13.00, FREESTYLE: finale 2 aerials uomini

Ore 13.15, SHORT TRACK: semifinali 1500 metri donne

Ore 13.05, CURLING: sessione 11 round robin donne (Corea del Sud-Danimarca, Giappone-USA, ROC-Svezia, Canada-Cina)

Ore 13.44, SHORT TRACK: finale staffetta uomini

Ore 14.18, SHORT TRACK: finale 1500 metri donne

Ore 14.30, HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 4 uomini

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO (6 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: sessione 12 round robin uomini (Danimarca-USA, Svezia-Svizzera, Canada-Gran Bretagna, Norvegia-Italia)

Ore 2.42, BOB: prove 3 e 4 bob a 4 uomini

Ore 2.30, FREESTYLE: prima manche qualificazioni half-pipe donne

Ore 3.21, FREESTYLE: seconda manche qualificazioni half-pipe donne

Ore 3.30, SCI ALPINO: combinata alpina donne, manche di discesa

Ore 4.30, FREESTYLE: skicross, seeding round

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: finale per l’oro donne

Ore 5.30, FREESTYLE: prima manche qualificazioni half-pipe uomini

Ore 6.21, FREESTYLE: seconda manche qualificazioni half-pipe uomini

Ore 7.00, FREESTYLE: ottavi di finale skicross donne

Ore 7.00, SCI ALPINO: combinata alpina donne, manche di slalom

Ore 7.05, CURLING: sessione 12 round robin donne (Giappone-Svizzera, ROC-Gran Bretagna, Danimarca-Canada, Corea del Sud-Svezia)

Ore 7.10, BOB: prove 5 e 6 bob a 2 donne

Ore 7.35, FREESTYLE: quarti di finale skicross donne

Ore 7.54, FREESTYLE: semifinali skicross donne

Ore 8.00, COMBINATA NORDICA: trial round staffetta 4×10 km trampolino grande

Ore 8.10, FREESTYLE: small e big final skicross donne

Ore 9.00, COMBINATA NORDICA: manche di salto staffetta 4×10 km trampolino grande

Ore 9.30, SPEED SKATING: 1000 metri donne

Ore 11.08, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo donne

Ore 12.00, COMBINATA NORDICA: manche di sci di fondo staffetta 4×10 km trampolino grande

Ore 13.05, CURLING: semifinali uomini

VENERDÌ 18 FEBBRAIO (4 titoli da assegnare)

Ore 2.30, FREESTYLE: prima manche finale half-pipe donne

Ore 2.42, BOB: prove 5 e 6 bob a 4 uomini

Ore 2.57, FREESTYLE: seconda manche finale half-pipe donne

Ore 3.24, FREESTYLE: terza manche finale half-pipe donne

Ore 4.45, FREESTYLE: seeding run skicross uomini

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: prima semifinale uomini

Ore 7.05, CURLING: finale per il bronzo uomini

Ore 7.45, FREESTYLE: ottavi di finale skicross uomini

Ore 8.20, FREESTYLE: quarti di finale skicross uomini

Ore 8.39, FREESTYLE: semifinali skicross uomini

Ore 8.55, FREESTYLE: small e big final skicross uomini

Ore 9.30, SPEED SKATING: 1000 metri uomini

Ore 10.00, BIATHLON: mass start 15 km uomini

Ore 11.38, PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico, programma corto

Ore 13.00, BOB: prima manche bob a 2 donne

Ore 13.05, CURLING: semifinali donne

Ore 14.10, HOCKEY GHIACCIO: seconda semifinale uomini

Ore 14.30, BOB: seconda manche bob a 2 donne

SABATO 19 FEBBRAIO (9 titoli da assegnare)

Ore 2.30, FREESTYLE: prima manche finale half-pipe uomini

Ore 2.30, BOB: prima manche bob a 4 uomini

Ore 2.57, FREESTYLE: seconda manche finale half-pipe uomini

Ore 3.24, FREESTYLE: terza manche finale half-pipe uomini

Ore 4.00, SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, ottavi di finale

Ore 4.05, BOB: seconda manche bob a 4 uomini

Ore 4.47, SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, quarti di finale

Ore 5.14, SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, semifinali

Ore 5.37, SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, finale per il bronzo

Ore 5.46, SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, finale per l’oro

Ore 7.00, SCI DI FONDO: 50 km tecnica classica mass start uomini

Ore 7.05, CURLING: finale per l’oro uomini

Ore 8.00, SPEED SKATING: semifinali mass start uomini

Ore 8.45, SPEED SKATING: semifinali mass start donne

Ore 9.30, SPEED SKATING: finale mass start uomini

Ore 10.00, SPEED SKATING: finale mass start donne

Ore 10.00, BIATHLON: mass start 12,5 km donne

Ore 12.08, PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico, programma libero

Ore 13.00, BOB: terza manche bob a 2 donne

Ore 13.05, CURLING: finale per il bronzo donne

Ore 14.10, HOCKEY GHIACCIO: finale per il bronzo uomini

Ore 14.30, BOB: quarta manche bob a 2 donne

DOMENICA 20 FEBBRAIO (4 titoli da assegnare)

Ore 2.05, CURLING: finale per l’oro donne

Ore 2.30, BOB: terza manche bob a 4 uomini

Ore 4.20, BOB: quarta manche bob a 4 uomini

Ore 5.00, PATTINAGGIO DI FIGURA: galà di esibizione

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: finale per l’oro uomini

Ore 7.30, SCI DI FONDO: 30 km tecnica classica mass start donne

Streaming e tv

Abbiamo visto il calendario delle gare delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, ma dove vederle in tv e live streaming? Tutti gli eventi principali delle Olimpiadi saranno trasmessi in diretta TV dalla Rai, che dopo una lunga trattativa è riuscita a trovare un accordo con Discovery+ ed ha acquistato 100 ore di diretta dei Giochi Invernali. 100 ore da spalmare dal 4 al 20 febbraio, incluse Cerimonia d’Apertura e di Chiusura delle Olimpiadi. Le dirette saranno molto lunghe, si partirà attorno alle 3 del mattino e si proseguirà fino all’ora di pranzo. Dirette anche via satellite sui canali Eurosport di Sky (canali 210 e 211). A differenza dei Giochi estivi di Tokyo si potranno seguire le gesta degli atleti degli sport invernali delle Olimpiadi 2022 anche su raiplay.it. Ma non solo: sarà possibile seguire il tutto anche su altre piattaforme streaming come Discovery+, DAZN, Amazon Prime Video Channels, Eurosport App, NOW, TIMVISION.