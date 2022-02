Ultimo a Sanremo, ma primo per simpatia. È sorprendente la parabola di Tananai, il giovane cantante milanese che sta spopolando con il suo “Sesso occasionale”, nonostante l’ultimo piazzamento rimediato al Festival. Un insuccesso accolto con ironia da Tananai, che ha postato un video con tanto di esultanza al momento dell’annuncio della classifica finale da parte di Amadeus. Da allora il pubblico dei social ha cominciato ad amarlo. Adesso per Alberto Cotta Ramusino, questo il suo vero nome, l’obiettivo è raggiungere l’Eurovision, che si svolgerà a maggio a Torino.

Come? Difficile sperare nella rinuncia degli altri 24 cantanti del Festival che lo hanno preceduto in classifica, come aveva scritto ironicamente in un tweet. Le speranze per Tananai sono però ancora vive. “Mi dicono che l’Azerbaijan non ha ancora presentato un candidato per l’Eurovision”, aveva scritto in un altro post diventato virale. Lo scorso venerdì, inoltre, il giovane artista è stato ospite a Propaganda Live, e anche la trasmissione condotta da Zoro su La7 aveva sponsorizzato la sua candidatura per l’Eurofestival: “Vi ricordiamo che Tananai è libero e disponibile”, avevano scritto rivolgendosi a Paesi quali Cipro, Malta e Svizzera. Un tweet ricondiviso dal cantante che quasi incredulo ha commentato: “Pronto Pianeta Terra? Qui ancora tutto strano”. All’appello ha risposto, chissà se ironicamente o meno, la Svizzera, tramite l’ambasciatrice Monika Schmutz Kirgöz, la quale ha scritto: “Caro Tananai ti aspetto in Ambasciata per un’audizione e un duetto”. “Io ve lo dico se mi state tirando in mezzo ci rimango male e poi ve la vedete con mia mamma”, ha replicato il cantante.

Anche il piccolo San Marino deve ancora scegliere il proprio rappresentante per l’Eurovision Song Contest. Per farlo, come vi abbiamo raccontato, è previsto un contest, trasmesso dalla tv locale, “Una voce per San Marino”, al quale parteciperanno cantanti italiani molto popolari come Achille Lauro, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Francesco Monte e Blind. Insomma, all’Eurovision – oltre a Mahmood e Blanco che rappresenteranno i nostri colori – rischia di esserci tanta Italia.

Leggi anche: Michele Bravi a Tananai: “Uomo della mia vita”. La replica del cantante di “Sesso occasionale”