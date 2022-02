Eurovision: Achille Lauro, Ivana Spagna e Valerio Scanu tra i candidati di San Marino

San Marino quest’anno fa sul serio in vista dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a maggio a Torino. Se per l’Italia ci sarà la coppia formata da Mahmood e Blanco, freschi vincitori del Festival di Sanremo, il piccolo Stato è ancora in cerca del proprio rappresentante. Per vestire i colori di San Marino è necessario vincere un contest trasmesso dalla tv locale, Una voce per San Marino. In gara ci saranno molti artisti italiani celebri, tra cui, udite udite, Achille Lauro, che al Festival sanremese ha portato la sua “Domenica”.

Per lui dunque una seconda chance per partecipare all’Eurovision, una sorta di ripescaggio dopo il non brillante piazzamento alla 72esima edizione di Sanremo. Altre nostre conoscenze che partecipano al Contest sono Ivana Spagna, Valerio Scanu, già vincitore di un Sanremo, l’ex tronista Francesco Monte e Blind, ex concorrente di X Factor. Gli altri candidati sono Cristina Ramos, Alessandro Coli e DJ Burak Yeter, Matteo Faustini, Tony Cicco & Deshedus con Alberto Fortis e Fabry & Labiuse Feat Miodio. Per scoprire chi rappresenterà San Marino a maggio a Torino occorrerà aspettare il 19 febbraio, quando al Teatro Nuova Dogana andrà in scena Una Voce di San Marino, visibile sul canale Rtv San Marino (tasto 831 del digitale terrestre). A condurre l’Eurofestival saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Nei giorni scorsi altri protagonisti di Sanremo si erano candidati ironicamente per l’Eurovision. Su tutti la Rappresentante di Lista, con il loro tormentone “Ciao ciao”. Il duo aveva scritto sul proprio canale Telegram ufficiale: “Stiamo veramente e seriamente pensando di candidarci all’Eurovision Song Contest a San Marino. Dai, sì. Penso che lo faremo”. Dopo aver ascoltato le parole di Papa Francesco a Che Tempo Che Fa, LRDL ha avuto la geniale idea di rappresentare Città del Vaticano. “Ieri il Papa a Che tempo che fa ha detto qualcosa su Ciao ciao? Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche essere stato Vaticano. In caso pronti a fare la versione clean…”. Ultimo a Sanremo, ma campione di simpatia e autoironia, Tananai aveva scritto in un tweet: “Io spero ancora in 24 rinunce per andare all’Eurovision con l’Italia”.