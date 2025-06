Premio Oscar alla carriera per Tom Cruise: l’ambita statuetta arriva a 62 anni e dopo quattro nomination

Dopo quattro nomination, l’attore Tom Cruise riceverà il suo primo premio Oscar, quello alla carriera. Lo ha annunciato l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences in una nota in cui si sottolinea che verranno premiati anche la coreografa Debbie Allen e lo scenografo Wynn Thomas. Un premio speciale, inoltre, sarà riservato a Dolly Parton, che riceverà il Jean Hersholt Humanitarian Award per il suo impegno umanitario. Tom Cruise riceverà l’ambita statuetta durante la cerimonia dei Governors Awards, che tradizionalmente precede la notte degli Oscar, con la cerimonia di consegna programmata per novembre.

L’attore, che ha 62 anni, è tra le star più rappresentative dei film d’azione nonché uno dei divi di Hollywood. I suoi film sono sinonimo di successo al botteghino e hanno incassato complessivamente oltre 12 miliardi di dollari. Tom Cruise ha ricevuto la sua prima candidatura nel 1990 come miglior attore protagonista per il film Nato il quattro luglio. Nel 1997 fu nuovamente candidato per Jerry Maguire, sempre come miglior attore protagonista, mentre nel 2000 fu la volta di Magnolia, stavolta come miglior attore non protagonista. Nel 2023, invece, l’interpreta era in lizza per l’Oscar, ma in qualità di produttore, per la pellicola Top Gun: Maverick.

L’Academy ha deciso di premiare l’attore per il suo “straordinario impegno verso la comunità cinematografica, l’esperienza teatrale e il mondo degli stunt”. L’interprete, infatti, è noto per eseguire personalmente le scene più pericolose presenti nei suoi film senza l’utilizzo degli stuntman. Una caratteristica che ha reso iconiche pellicole quali Mission Impossible, serie cinematografica composta da otto film, e Top Gun, la pellicola che fece diventare una star mondiale l’attore.