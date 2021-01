Top Gun: trama, cast, location, colonna sonora e streaming del film

Questa sera, lunedì 4 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Top Gun, film del 1986, diretto da Tony Scott. La sceneggiatura è stata scritta da Jim Cash e Jack Epps Jr., ed è stato ispirato da “Top Guns”, un articolo scritto da Ehud Yonay per la rivista California. Protagonista è il tenente Pete “Maverick” Mitchell, un giovane aviatore della marina militare americana (US Navy). La pellicola prese come spunto gli scontri aerei della guerra fredda e lanciò Tom Cruise come star di Hollywood. Inoltre vinse un Oscar per la miglior canzone con Take My Breath Away, prodotta da Giorgio Moroder per i Berlin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il tenente di vascello Pete “Maverick” Mitchell e il sottotenente di vascello Nick “Goose” Bradshaw sono rispettivamente pilota e navigatore di un F-14 della Marina degli Stati Uniti e sono imbarcati sulla portaerei USS Enterprise. Durante un volo di pattugliamento sull’Oceano Indiano insieme ad un altro F-14 (il cui equipaggio è composto da “Cougar” e “Merlin”), i due aerei vengono inviati ad intercettare il segnale di un velivolo non identificato che si rivela essere una coppia di MiG-28 sovietici. I due caccia affrontano subito i MiG: ma mentre Maverick riesce a mettersi in posizione ottimale di tiro rispetto ad uno dei MIG costringendolo così ad allontanarsi, Cougar finisce per essere messo in difficoltà dall’altro velivolo che, però, pur avendo una posizione ottimale di tiro, non apre il fuoco contro l’F-14 di Cougar. Nel frattempo, dopo aver messo in fuga il primo MiG, Maverick corre in aiuto del compagno e con una manovra estremamente azzardata si pone in volo rovesciato sopra di lui, irridendone il pilota, che poco dopo si allontana verso la sua base. L’azione nel frattempo ha scosso così tanto Cougar che questi viene colto da un attacco di panico e ha difficoltà a rientrare alla portaerei. Una volta sulla nave Cougar fa rapporto al comandante della squadriglia “Stinger” a cui rassegna le proprie dimissioni. Il comandante successivamente chiama Maverick e Goose e dopo averli richiamati per aver disobbedito all’ordine di rientrare immediatamente, li informa di doverli mandare a Miramar, ove dovranno frequentare la prestigiosa scuola “Top Gun”, essendo diventati, dopo le dimissioni di Cougar, l’equipaggio di punta della loro squadriglia.

Top Gun: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Top Gun, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: Pete “Maverick” Mitchell

Kelly McGillis: Charlotte “Charlie” Blackwood

Anthony Edwards: Nick “Goose” Bradshaw

Val Kilmer: Tom “Iceman” Kazinsky

Tom Skerritt: Mike “Viper” Metcalf

Michael Ironside: Rick “Jester” Heatherly

John Stockwell: Bill “Cougar” Cortell

Barry Tubb: Henry “Wolfman” Ruth

Rick Rossovich: Ron “Slider” Kerner

Tim Robbins: Sam “Merlin” Wells

Clarence Gilyard: Evan “Sundown” Gough

Whip Hubley: Rick “Hollywood” Neven

James Tolkan: Tom “Stinger” Jordan

Meg Ryan: Carole Bradshaw

Adrian Pasdar: Charles “Chipper” Piper

Location

Dove è stato girato (location) Top Gun? La base aerea della Top Gun è la base di Miramar (San Diego) in California detta Fightertown. La scuola Top Gun però oggi non si trova più lì: è stata spostata presso la US Naval Air Station a Fallon nel Nevada all’interno del Naval Strike and Air Warfare Center (NSAWC). Il campo da beach volley dove Maverick e Goose sfidano Iceman e Slider si trovava sempre nella base, sul lato nord degli alloggi 300, 299 e 298.

La scena nel bagno delle signore è stata girata a San Diego presso la Scuola per nuove reclute del Naval Training Center. Il locale dove Goose suona Great Balls of Fire al piano con il figlioletto e gli altri amici, è il Kansas City BBQ e si trova al 600 West Harbor Drive a San Diego. Il locale è un vero ristorante dove all’interno si possono ammirare pezzi originali usati per le riprese oltre a numerosi cimeli di Maverick. Il luogo dove è stata girata la scena in cui Charlie si ferma dopo aver inseguito Maverick sulla moto è al 500 West Laurel Street a San Diego subito dopo l’incrocio con la Union Street. La casa azzurra stile vittoriano abitata da Charlie si trova al 102 Pacific Street Oceanside California.

Colonna sonora

Abbiamo visto trama, cast e location di Top Gun, ma quali sono le canzoni della colonna sonora del film? La colonna sonora, prodotta dalla Columbia Records nel 1986, viene ricordata come una delle più belle colonne sonore di tutti i tempi, capace di stazionare per diverse settimane alla prima posizione in classifica. La versione originale del disco comprendeva solo dieci canzoni; nel 1999 e nel 2006 vennero pubblicate delle versioni estese contenenti cinque tracce bonus, che, sebbene presenti nella pellicola, non sono state composte appositamente per il film. Dall’album sono stati estratti i singoli Take My Breath Away (Love Theme from Top Gun), Danger Zone ed Heaven in Your Eyes.

Streaming e tv

Dove vedere Top Gun in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

