Tiziana Ferrario critica la rilevanza mediatica che è stata data alla morte dell’attrice Brigitte Bardot. In un post pubblicato sui suoi profili social, infatti, l’ex conduttrice del Tg1 ha scritto: “Non si ha alcun merito nel nascere belli, come è toccato a Brigitte Bardot. Conta ciò che si fa nella vita. Lei ha fatto l’attrice, ha avuto successo e collezionato mariti, per il resto si è occupata dei suoi gatti. Perchè così tanto inchiostro versato su di lei in queste ore?”. Una riflessione che è stata molto criticata dagli utenti che hanno aggiunto anche delle informazioni contestuali, funzione permessa su X quando qualcuno scrive una notizia fuorviante o poco chiara.

non si ha alcun merito nel nascere belli,come è toccato a #BrigitteBardot. Conta ciò che si fa nella vita. Lei ha fatto l’attrice,ha avuto successo e collezionato mariti, per il resto si è occupata dei suoi gatti. Perchè così tanto inchiostro versato su di lei in queste ore? pic.twitter.com/DX0zDluVGP — tiziana ferrario 🇮🇹🇪🇺🌍 (@TizianaFerrario) December 29, 2025

Sotto al post, infatti, ora appare la seguente dicitura: “Brigitte Bardot è comparsa in 47 film, tra cui molti successi globali, fu icona mondiale, vincitrice del David di Donatello 1961, nominata ai BAFTA, Legion d’Onore 1985, premiata dall’ONU per l’attivismo animalista”. Nei giorni scorsi era stata Anna Falchi, seppur per motivi diversi, a incappare in una gaffe sulla morte dell’attrice. La conduttrice, infatti, ha pubblicato alcuni suoi scatti scrivendo: “Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot. Mi lega a lei, una lieve somiglianza, che mi hanno molto generosamente riconosciuto nel passato. Spesso mi è capitato, sul set o nei servizi fotografici di essermi ispirata a lei… Grazie Brigitte per averci fatto sognare e grata per avermi portato fortuna. Per Sempre BB”.