Ultimo aggiornamento ore 11:09
Spettacoli

Tiziana Ferrario contro Brigitte Bardot: “Non c’è nessun merito a nascere bella, ha collezionato mariti e cresciuto gatti”

Credit: AGF

La giornalistica critica la rilevanza mediatica data alla morte dell'attrice

di Niccolò Di Francesco
Tiziana Ferrario critica la rilevanza mediatica che è stata data alla morte dell’attrice Brigitte Bardot. In un post pubblicato sui suoi profili social, infatti, l’ex conduttrice del Tg1 ha scritto: “Non si ha alcun merito nel nascere belli, come è toccato a Brigitte Bardot. Conta ciò che si fa nella vita. Lei ha fatto l’attrice, ha avuto successo e collezionato mariti, per il resto si è occupata dei suoi gatti. Perchè così tanto inchiostro versato su di lei in queste ore?”. Una riflessione che è stata molto criticata dagli utenti che hanno aggiunto anche delle informazioni contestuali, funzione permessa su X quando qualcuno scrive una notizia fuorviante o poco chiara.

Sotto al post, infatti, ora appare la seguente dicitura: “Brigitte Bardot è comparsa in 47 film, tra cui molti successi globali, fu icona mondiale, vincitrice del David di Donatello 1961, nominata ai BAFTA, Legion d’Onore 1985, premiata dall’ONU per l’attivismo animalista”. Nei giorni scorsi era stata Anna Falchi, seppur per motivi diversi, a incappare in una gaffe sulla morte dell’attrice. La conduttrice, infatti, ha pubblicato alcuni suoi scatti scrivendo: “Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot. Mi lega a lei, una lieve somiglianza, che mi hanno molto generosamente riconosciuto nel passato. Spesso mi è capitato, sul set o nei servizi fotografici di essermi ispirata a lei… Grazie Brigitte per averci fatto sognare e grata per avermi portato fortuna. Per Sempre BB”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca