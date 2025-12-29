Icona app
Spettacoli

Anna Falchi ricorda Brigitte Bardot pubblicando foto di sé stessa: "Mi lega a lei una leggera somiglianza"

di Niccolò Di Francesco
Anna Falchi è stata travolta dalle critiche social dopo aver ricordato l’attrice Brigitte Bardot pubblicando foto di sé stessa. La conduttrice, infatti, ha scritto sui social: “Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot. Mi lega a lei, una lieve somiglianza, che mi hanno molto generosamente riconosciuto nel passato. Spesso mi è capitato, sul set o nei servizi fotografici di essermi ispirata a lei… Grazie Brigitte per averci fatto sognare e grata per avermi portato fortuna. Per Sempre BB”.

Una scelta, quella della conduttrice, che non è stata apprezzata da numerosi follower. Decine di persone, infatti, hanno criticato la presentatrice nei commenti. “Perché fare paragoni proprio in questo momento lo trovo di pessimo gusto…” scrive un utente. E ancora: “Ma che mancanza di eleganza. Ricordare una grande attrice, una diva che ha saputo ritirarsi dal centro della scena con dignità e savoir faire, solo per sentirsi dire che le assomigli. Spiace, ma è davvero cattivo gusto”. Perentorio, invece, un altro follower che commenta: “L’intelligenza però purtroppo non è uguale”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
