L’annuncio a sorpresa di Teo Mammucari dopo l’intervista a Belve

Al centro delle polemiche in seguito all’intervista interrotta a Belve, Teo Mammucari ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo.

A dare la notizia è stato lo stesso conduttore, come riporta TvBlog: “Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima”.

Teo Mammucari, infatti, a partire da gennaio doveva tornare in teatro con il suo spettacolo ma le date previste, che vanno da Roma a Bologna sino a Milano, Napoli e Firenze a questo punto vengono momentaneamente sospese.

Dopo aver abbandonato la trasmissione di Francesca Fagnani, il conduttore si è scusato confessando di essersi sentito a disagio e rivelando di aver avuto paura che si potesse parlare della sua famiglia.

In un’altra intervista concessa a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, invece, Teo Mammucari aveva confessato di sentirsi fragile anche a causa di “un periodo di difficoltà familiari, che non posso e non voglio raccontare. E poi volevo proteggere anche la mia fidanzata che fa un altro lavoro e non vuole entrare in queste dinamiche televisive. Che poi ora è pure ‘ex’, visto che si è giustamente spaventata per tutto quello che è successo e ci siamo lasciati”.

Intanto è giallo sul “vaffa” che il conduttore ha esclamato fuorionda e che ha negato fosse riferito alla conduttrice Francesca Fagnani.

Intercettato da Striscia la Notizia, infatti, Teo Mammucari aveva dichiarato: “Quando sono uscito e lei ha detto ‘È la prima volta che succede’ e io ho risposto ‘È anche l’ultima’, ho fatto tutto il corridoio, sono arrivato davanti ai camerini e solo lì – a mio fratello Sandro che mi diceva ‘Stai tranquillo, ti ha aggredito e hai reagito’ – ho risposto ‘Ma cosa sono queste cose? Ma vaffanculo’. Era passato almeno un minuto dalla mia uscita dallo studio”.