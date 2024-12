“Non sono a mio agio”: Teo Mammuccari abbandona Belve e manda a quel paese Francesca Fagnani | VIDEO

Teo Mammuccari abbandona Belve e insulta Francesca Fagnani

Alla fine la tanto attesa intervista interrotta di Teo Mammucari a Belve è andata in onda con tanto di “vaffa” rivolto alla conduttrice Francesca Fagnani.

La Rai, così come comunicato prima della messa in onda, ha trasmesso integralmente lo scontro tra il comico e conduttore e la padrona di casa durato all’incirca 10 minuti.

Mammucari abbandona #Belve col vaffanculo finale. Ma dove pensava di essere, a Buona Domenica? pic.twitter.com/6qnRnowhmz — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 10, 2024

Teo Mammucari sin dall’inizio si è mostrato poco propenso alle domande di Francesca Fagnani sin dal quesito di rito “Che belva si sente?”.

“Ma mi dai del lei veramente tutto il tempo?” ha chiesto il conduttore subito dopo la prima domanda. Da lì qualsiasi domanda posta dalla giornalista è stata contestata da Teo Mammucari che alla fine ha deciso di abbandonare lo studio.

“Ragazzi, me ne vado, chiedo scusa” afferma Mammucari che ha aggiunto: “Non sono a mio agio, se le domande sono tutte queste… Il programma può piacermi o no. Io attacco tutti? No, vabbeh… Il tuo è un attacco… Trenta domande tutte ‘hanno detto di lei’…Siamo tutti al buio, il pubblico non parla”.

Pronta la replica di Francesca Fagnani che ha sottolineato anche più volte come il conduttore si sia proposto per partecipare alla trasmissione: “Il programma funziona così, ci vuole anche disegnare lo studio… L’ha presa male, ci sta. Voleva venire a fare lo show… Puoi decidere di andare quando vuoi, non ti sto sequestrando. Mi fa piacere se resti. Ti senti a disagio, ci sta”.

“Preferisco la Francesca dietro le quinte, quella che mi ha mandato i messaggi su whatsapp in maniera simpatica e che mi ha parlato al telefono in maniera simpatica. Non ce l’ho fatta io? Non ce l’hai fatta tu, non sei la stessa persona” ha affermato Teo Mammucari prima di abbandonare lo studio e mandare a quel paese la conduttrice.

Il microfono di Mammucari, infatti, è rimasto acceso nel dietro le quinte registrando per due volte un “vaffa” proferito dal presentatore alla sua collega.