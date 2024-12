Lite tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani a Belve, ora è ufficiale: l’intervista interrotta andrà in onda

Adesso è ufficiale: l’intervista interrotta di Teo Mammucari a Belve andrà comunque in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 10 dicembre.

Lo ha reso noto l’Ufficio Stampa del programma, che ha anche diramato una foto che ritrae il momento esatto in cui il conduttore dopo un battibecco con la presentatrice Francesca Fagnani si alza dallo sgabello e se ne va.

L’intervista è durata solamente cinque minuti: Secondo quanto aveva rivelato l’Adnkronos, infatti, Teo Mammucari avrebbe abbandonato improvvisamente lo studio, tra lo stupore del pubblico, dopo essersi mostrato sin dall’inizio poco propenso a rispondere alle domande graffianti della giornalista.

Il faccia a faccia tra i due “si sarebbe rivelato da subito un’escalation di tensione”. Mammucari si sarebbe già indispettito dal “lei” rivolto dalla conduttrice al suo ospite. Poi “si sarebbe mostrato oppositivo verso ogni domanda, a partire dall’iconica ‘lei che belva si sente?’”.

Quando Teo Mammucari ha deciso di abbandonare l’intervista e lo studio, il pubblico sarebbe rimasto attonito in un primo momento per poi far partire un applauso di supporto alla conduttrice.