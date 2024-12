Teo Mammuccari dopo la lite a Belve posta i vocali di Francesca Fagnani ma poi cancella tutto | VIDEO

Dopo la lite a Belve, Teo Mammucari ha pubblicato sui social, salvo poi cancellare tutto, uno scambio di messaggi vocali che si era scambiato con la conduttrice Francesca Fagnani prima del faccia a faccia.

Il video, tuttavia, è rimasto online poiché prontamente salvato da qualche utente che poi lo ha ricondiviso sui vari social. “Oh Teo scusami il disturbo, ti mando un messaggio perché starai cenando. Ci ho pensato, siccome è un’edizione bella e secondo me tu sei giusto per Belve, ma vogliamo farla senza” si sente nel primo vocale di Francesca Fagnani che poi viene interrotto.

“Ehh quindi se ti va domani mattina ti faccio chiamare dalla produzione. Ci vediamo in settimana, ti faccio chiamare da Salvatore” si sente in un altro spezzone. Il comico e presentatore, quindi, commenta: “Che carina. Io capisco perché la amo questa donna”.

Non so sinceramente come faccia Teo Mammucari a uscire di casa dopo la figuraccia di belve in cui ha anche mandato a quel paese la presentatrice, fossi in lui mi vergognerei troppo.

Poi questa figuraccia sta crescendo sempre di più #Belve

pic.twitter.com/VIUXC2aAmC

— THE ERAS TOUR MILAN N2🫶🏻 🎄Xmas is coming🎄🤶🏻 (@__queenTay2) December 10, 2024