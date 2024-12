L’appello di Teo Mammucari a Francesca Fagnani: “Puoi dire al pubblico che quel ‘vaffa’ non l’ho detto?”

L’appello di Teo Mammucari a Francesca Fagnani dopo l’intervista a Belve

Teo Mammucari continua a parlare della sua intervista a Belve e lancia un appello alla conduttrice Francesca Fagnani per quel “vaffa” che si è sentito quando il presentatore ha abbandonato la trasmissione.

Intercettato da Striscia la Notizia, infatti, Teo Mammucari ha dichiarato: “Quando sono uscito e lei ha detto ‘È la prima volta che succede’ e io ho risposto ‘È anche l’ultima’, ho fatto tutto il corridoio, sono arrivato davanti ai camerini e solo lì – a mio fratello Sandro che mi diceva ‘Stai tranquillo, ti ha aggredito e hai reagito’ – ho risposto ‘Ma cosa sono queste cose? Ma vaffanculo’. Era passato almeno un minuto dalla mia uscita dallo studio”.

“Questa è la cosa che mi ha dato davvero fastidio perché prendere quel ‘vaffa’ e montarlo come se io lo avessi pronunciato quando mi sono girato di spalle in studio? È normale che Noemi, la Bertè e tutta l’Italia mi abbiano dato dell’ignorante e del cafone, come ha fatto anche il pubblico. Non sapevano. Perché prendere quel fuorionda e metterlo lì?” aggiunge Teo Mammucari.

Il conduttore, quindi, lancia un appello a Francesca Fagnani: “Francesca, puoi dire al pubblico che quel ‘vaffa’ non l’ho mai detto in quello studio?”.