Teo Mammucari rompe il silenzio e rivela perché ha lasciato lo studio di Belve: “Ho avuto paura”

Teo Mammucari rivela perché ha lasciato lo studio di Belve

All’indomani della messa in onda su Rai 2 della puntata di Belve in cui è andato in scena lo scontro tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani, con il presentatore che ha abbandonato lo studio in cui si registra la trasmissione, il comico e conduttore rompe il silenzio e spiega perché ha deciso di andarsene.

Intervistato da Rtl, Teo Mammucari ha dichiarato che Francesca Fagnani “è stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l’ingresso in studio. Ma una volta iniziato il programma, il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio”.

“Avevo paura che, nonostante l’accordo, l’argomento delicato della famiglia potesse essere sollevato, e per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile – ha dichiarato il comico – Lei ha fatto bene il suo lavoro e io ho preso una decisione che, purtroppo, si è rivelata non adatta al contesto. Sono un artista, un presentatore, un ‘mattatore’, ma prima di tutto sono umano, con le mie fragilità. E mettere la famiglia al primo posto è una scelta che sento profondamente, indipendentemente dalle circostanze”.

Il conduttore si è detto consapevole che “da un punto di vista professionale, avrei dovuto gestire la situazione diversamente. Ma sono prima di tutto una persona con le sue fragilità e, in quel contesto, ho sentito di dover proteggere la mia privacy e difendere la mia famiglia. Ho sbagliato a scegliere quel momento per partecipare a quel programma, ma ho cercato di fare ciò che mi sembrava giusto, nonostante le difficoltà”. Anche se, al tempo stesso, Teo Mammucari si è detto convinto che la Fagnani “non avrebbe mai affrontato quella tematica, ma la paura era troppo forte”.

Il comico e conduttore, poi, ha concluso l’intervista con gli auguri di buon Natale ai suoi fan: “Per chi avrà il piacere di venire a trovarmi in teatro, sarà un onore accogliervi. Un abbraccio a tutti, dal ‘Vostro Eroe’ che, forse, questa volta ha deluso qualcuno”.