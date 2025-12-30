Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: “Il tempo delle guasconate è proprio finito” | VIDEO

Immagine di copertina
Credit: AGF

La frecciatina dell'ex calciatore nei confronti del conduttore

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Stefano Bettarini si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Alfonso Signorini. L’ex calciatore, infatti, dopo l’autosospensione dai programmi Mediaset da parte del conduttore, ha commentato a modo suo la notizia. “Eh sì, il tempo delle guasconate è proprio finito” ha scritto Bettarini in riferimento a un vecchio botta e risposta tra lui e il presentatore. Nel 2016, quando Bettarini era un concorrente del Grande Fratello Vip, l’ex calciatore fu ripreso proprio da Alfonso Signorini, che all’epoca ricopriva il ruolo di opinionista al fianco della conduttrice Ilary Blasi.

Bettarini, infatti, fu accusato insieme a Clemente Russo, poi squalificato, di aver usato parole molto forti nei confronti di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Bettarini fu ripreso da Signorini, il quale disse: “La cosa è grave, perché è grave. Io credo che tu ne usciresti alla grande innanzitutto chiedendo scusa a tutte le persone interessate, perché ci vogliono. Ma ti dirò: non ci bastano neanche le tue scuse, capisci? Bisogna proprio che cambi atteggiamento nella casa. Non puoi essere il ragazzotto che al bar fa il gagliardo… il tempo delle guasconate è finito”. Le stesse parole che Stefano Bettarini ha riutilizzato per commentare la decisione del presentatore di autosospendersi dopo le accuse di Fabrizio Corona.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 30 dicembre
TV / Purché finisca bene – La voce di Cupido: tutto quello che c’è da sapere
TV / Mamma ho perso l’aereo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 30 dicembre
TV / Purché finisca bene – La voce di Cupido: tutto quello che c’è da sapere
TV / Mamma ho perso l’aereo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 30 dicembre 2025
TV / Un anno difficile: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La casa dei fantasmi: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset, il Codacons: "Non basta"
Spettacoli / Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset, la reazione di Corona: "Non lo licenzieranno"
Spettacoli / Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona
TV / Ascolti tv lunedì 29 dicembre: Se fossi te, Ennio Doris: c’è ancora domani, Il Collegio
Ricerca