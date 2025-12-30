Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: “Il tempo delle guasconate è proprio finito” | VIDEO

Stefano Bettarini si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Alfonso Signorini. L’ex calciatore, infatti, dopo l’autosospensione dai programmi Mediaset da parte del conduttore, ha commentato a modo suo la notizia. “Eh sì, il tempo delle guasconate è proprio finito” ha scritto Bettarini in riferimento a un vecchio botta e risposta tra lui e il presentatore. Nel 2016, quando Bettarini era un concorrente del Grande Fratello Vip, l’ex calciatore fu ripreso proprio da Alfonso Signorini, che all’epoca ricopriva il ruolo di opinionista al fianco della conduttrice Ilary Blasi.

Bettarini, infatti, fu accusato insieme a Clemente Russo, poi squalificato, di aver usato parole molto forti nei confronti di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Bettarini fu ripreso da Signorini, il quale disse: “La cosa è grave, perché è grave. Io credo che tu ne usciresti alla grande innanzitutto chiedendo scusa a tutte le persone interessate, perché ci vogliono. Ma ti dirò: non ci bastano neanche le tue scuse, capisci? Bisogna proprio che cambi atteggiamento nella casa. Non puoi essere il ragazzotto che al bar fa il gagliardo… il tempo delle guasconate è finito”. Le stesse parole che Stefano Bettarini ha riutilizzato per commentare la decisione del presentatore di autosospendersi dopo le accuse di Fabrizio Corona.