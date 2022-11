Selvaggia Lucarelli: “A ‘Ballando con le Stelle’ non sempre mi sono sentita tutelata, c’è qualcosa di storto”

Selvaggia Lucarelli parla del suo 2022, fa il punto sulla sua vita privata e sulla sua esperienza a Ballando con Le Stelle. “È stato un anno difficile, in cui si sono concentrati nel breve periodo tanti eventi sfortunati”. Qualche giorno fa la giornalista ha dovuto dare l’addio a sua madre. Ma l’anno che volge al termine, per la giurata di Ballando con le stelle, è stato segnato da molti altri eventi negativi. “Non sempre mi sono sentita tutelata dal programma”.

“Io non mi sottraggo al dolore, accetto le sconfitte, però il 2022 ha avuto un certo accanimento. Non essere riusciti a proteggere mia madre dal Covid la vivo come una sconfitta. Non aver consegnato un lavoro in tempo anche. Non aver capito che malattia avesse il mio cane se non alla fine idem. Poi certo, la sfortuna ha fatto la sua parte”, ha detto a Davide Maggio.

Lucarelli è anche tornata sulle polemiche che si sono scatenate per la sua presenza in trasmissione, poche ore dopo la morte della madre Nadia Agen (79 anni). La giornalista non dice di non sentirsi una persona fredda, anzi invita a non confondere “la forza con la debolezza”. E a proposito dei social network e, in particolare, di chi sceglie di condividere il proprio privato col mondo dice che a disturbarla non è “la condivisione del privato” in sé, ma il modo in cui viene fatto.

A questo proposito l’opinionista ha espresso nuovamente il suo disappunto su “la vita dei figli spiattellata giorno per giorno, la loro intimità, perché il loro privato non è il nostro”. E qui il discorso è sembrato un riferimento a Fedez e Chiara Ferragni, con i quali ha già avuto modo di polemizzare. Una sensazione rafforzata anche da un’altra affermazione: “Vedo bollettini medici alternati ad adv (pubblicità ndr), puro egocentrismo mascherato da condivisione del dolore, drammi non ancora masticati che si trasformano in lezioni di vita da impartire ai follower”.

“Cazzo, prendetevi del tempo – ha aggiunto – soprattutto se nascondete il vostro egocentrismo dietro la frasetta magica ‘ne parlo per aiutare gli altri’. Aiuta prima te stesso, elabora. Poi, forse, puoi aiutare qualcuno”, ha detto ancora Lucarelli, spiegando che la differenza tra lei e Chiara Ferragni è “la stessa che c’è tra una noce di macadamia e un orologio a pendolo”.

Poi, entrando più nel merito del programma e degli scontri che la giornalista ha avuto nel corso egli anni (ultimo quello con Iva Zanicchi), Selvaggia Lucarelli sgancia una bomba: non sempre si è sentita tutelata dallo show di Rai 1. “Partiamo da un presupposto – spiega – Ballando tutela Ballando prima di ogni cosa, e questo è pure comprensibile visto che ne va della sua sopravvivenza”. Insomma, “ho avuto confronti e anche discussioni. Per me non è mai l’episodio in sé il problema perché non penso che Milly o gli autori possano avere il controllo su tutto, le cose capitano. È talvolta il loro modo di (non) riparare che mi ferisce”