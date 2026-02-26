I festini bilaterali di Elettra Lamborghini sono sempre più un tormentone in questo Festival di Sanremo 2026: anche Virginia Raffaele, ospite della terza serata della kermesse musicale insieme a Fabio De Luigi, gli ha evocato facendo una battuta a Carlo Conti. L’attrice, sul palco dell’Ariston per presentare insieme al collega il film Un bel giorno, prima di inscenare uno sketch con De Luigi ha affermato rivolgendosi a Carlo Conti: “Oggi pomeriggio abbiamo provato un numero con l’orchestra, mentre tu facevi i tuoi festini bilaterali”.

Il riferimento è ovviamente a quello che ormai è diventato un vero e proprio tormentone. Merito di Elettra Lamborghini che sul palco dell’Ariston aveva affermato: ““Dovete smettere con questi festini, se stasera non smettono vado giù con il megafono, in ciabatte. Ci sono troppi festini bilaterali”. La sera precedente, infatti, la cantante si era sfogata sui social perché non riusciva a dormire a causa della musica troppo alta proveniente da qualche evento collaterale legato alla kermesse musicale. La cantante, poi, si è nuovamente lamentata sui social affermando: “Mi riferiscono che è Villa Noseda che pompa sta musica a palla”.