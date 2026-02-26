Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:16
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Sanremo 2026, i festini bilaterali di Elettra Lamborghini sono ormai un tormentone: la battuta di Virginia Raffaele a Carlo Conti

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il termine coniato da Elettra Lamborghini è ormai un vero e proprio tormentone

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

I festini bilaterali di Elettra Lamborghini sono sempre più un tormentone in questo Festival di Sanremo 2026: anche Virginia Raffaele, ospite della terza serata della kermesse musicale insieme a Fabio De Luigi, gli ha evocato facendo una battuta a Carlo Conti. L’attrice, sul palco dell’Ariston per presentare insieme al collega il film Un bel giorno, prima di inscenare uno sketch con De Luigi ha affermato rivolgendosi a Carlo Conti: “Oggi pomeriggio abbiamo provato un numero con l’orchestra, mentre tu facevi i tuoi festini bilaterali”.

Il riferimento è ovviamente a quello che ormai è diventato un vero e proprio tormentone. Merito di Elettra Lamborghini che sul palco dell’Ariston aveva affermato: ““Dovete smettere con questi festini, se stasera non smettono vado giù con il megafono, in ciabatte. Ci sono troppi festini bilaterali”. La sera precedente, infatti, la cantante si era sfogata sui social perché non riusciva a dormire a causa della musica troppo alta proveniente da qualche evento collaterale legato alla kermesse musicale. La cantante, poi, si è nuovamente lamentata sui social affermando: “Mi riferiscono che è Villa Noseda che pompa sta musica a palla”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Il vero problema di Sanremo 2026 sono le canzoni: ecco che cosa rivelano gli ascolti su Spotify
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
Ti potrebbe interessare
Musica / Il vero problema di Sanremo 2026 sono le canzoni: ecco che cosa rivelano gli ascolti su Spotify
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
Musica / Bianca Balti torna a Sanremo: "Elaboro il lutto di una donna che non c'è più"
Musica / Elettra Lamborghini ha risolto (per ora) il problema dei "festini bilaterali": "Stasera vi frego"
Gossip / Tra Elettra Lamborghini e i "festini bilaterali" spunta Fabrizio Corona
Musica / Elettra Lamborghini continua la sua battaglia contro i “festini bilaterali”: "Ho individuato un focolaio"
Musica / Sanremo 2026, Carlo Conti: "Se voterò al referendum? Non lo so"
Musica / Altra notte in bianco per Elettra Lamborghini a causa dei "festini bilaterali": "Non è giusto, sono esausta"
Musica / Irina Shayk: "Sono femminista a modo mio. L’Ucraina? Sono qui per la musica"
Ricerca