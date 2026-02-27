Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:04
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Il vero problema di Sanremo 2026 sono le canzoni: ecco che cosa rivelano gli ascolti su Spotify

Immagine di copertina
Credit: AGF

Nessun brano ha superato il milione di ascolti nel giorno successivo al debutto, a differenza di quanto accaduto in passato

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Mentre giornalisti, analisti e opinionisti discutono sui dati d’ascolto del Festival di Sanremo 2026, che vedono uno share da record ma una platea di ascoltatori in calo, c’è un dato che forse più di tutti racconta il momento che sta vivendo la kermesse musicale: quello relativo agli ascolti su Spotify Italia dei brani in gara. Nessuna delle canzoni, infatti, è riuscita a superare il milione di ascolti nel giorno successivo al debutto. Il brano più ascoltato è quello di Fedez e Marco Masini, Male necessario, che ha ottenuto 992mila stream nel primo giorno di rilevazione. Poi, come scrive La Repubblica, ci sono “Tu mi piaci tanto di Sayf e Prima che di Nayt, entrambi sotto la soglia simbolica del milione”. Complessivamente, le canzoni dei 30 artisti in gara hanno collezionato 17 milioni di ascolti.

Numeri che possono sembrare enormi ma che, in realtà, sono estremamente inferiori a quelli ottenuti nelle precedenti edizioni. Solamente Brividi, la canzone di Blanco e Mahmood che vinse il Festival di Sanremo nel 2022, registrò oltre 3,3 milioni di stream in ventiquattro ore. Nel 2023, due brani, tra cui Due vite di Marco Mengoni, superarono il milione in un giorno. Soglia che, l’anno successivo, fu superata da ben sette canzoni con il solo brano di Geolier che ottenne oltre 2 milioni di ascolti. Un record battuto nel 2025 quando furono nove le canzoni a ottenere oltre il milione di stream in appena un giorno. Tra queste c’era anche il brano di Olly, Balorda nostalgia, che poi vinse la kermesse musicale.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
Musica / Bianca Balti torna a Sanremo: "Elaboro il lutto di una donna che non c'è più"
Ti potrebbe interessare
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
Musica / Bianca Balti torna a Sanremo: "Elaboro il lutto di una donna che non c'è più"
Musica / Elettra Lamborghini ha risolto (per ora) il problema dei "festini bilaterali": "Stasera vi frego"
Musica / I festini bilaterali di Elettra Lamborghini sono ormai un tormentone: la battuta di Virginia Raffaele
Gossip / Tra Elettra Lamborghini e i "festini bilaterali" spunta Fabrizio Corona
Musica / Elettra Lamborghini continua la sua battaglia contro i “festini bilaterali”: "Ho individuato un focolaio"
Musica / Sanremo 2026, Carlo Conti: "Se voterò al referendum? Non lo so"
Musica / Altra notte in bianco per Elettra Lamborghini a causa dei "festini bilaterali": "Non è giusto, sono esausta"
Musica / Irina Shayk: "Sono femminista a modo mio. L’Ucraina? Sono qui per la musica"
Ricerca