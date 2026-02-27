Il vero problema di Sanremo 2026 sono le canzoni: ecco che cosa rivelano gli ascolti su Spotify

Mentre giornalisti, analisti e opinionisti discutono sui dati d’ascolto del Festival di Sanremo 2026, che vedono uno share da record ma una platea di ascoltatori in calo, c’è un dato che forse più di tutti racconta il momento che sta vivendo la kermesse musicale: quello relativo agli ascolti su Spotify Italia dei brani in gara. Nessuna delle canzoni, infatti, è riuscita a superare il milione di ascolti nel giorno successivo al debutto. Il brano più ascoltato è quello di Fedez e Marco Masini, Male necessario, che ha ottenuto 992mila stream nel primo giorno di rilevazione. Poi, come scrive La Repubblica, ci sono “Tu mi piaci tanto di Sayf e Prima che di Nayt, entrambi sotto la soglia simbolica del milione”. Complessivamente, le canzoni dei 30 artisti in gara hanno collezionato 17 milioni di ascolti.

Numeri che possono sembrare enormi ma che, in realtà, sono estremamente inferiori a quelli ottenuti nelle precedenti edizioni. Solamente Brividi, la canzone di Blanco e Mahmood che vinse il Festival di Sanremo nel 2022, registrò oltre 3,3 milioni di stream in ventiquattro ore. Nel 2023, due brani, tra cui Due vite di Marco Mengoni, superarono il milione in un giorno. Soglia che, l’anno successivo, fu superata da ben sette canzoni con il solo brano di Geolier che ottenne oltre 2 milioni di ascolti. Un record battuto nel 2025 quando furono nove le canzoni a ottenere oltre il milione di stream in appena un giorno. Tra queste c’era anche il brano di Olly, Balorda nostalgia, che poi vinse la kermesse musicale.