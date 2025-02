Chi è Olly, il vincitore del Festival di Sanremo 2025

Chi è Olly, il vincitore del Festival di Sanremo 2025? Olly è uno dei cantanti più apprezzati del momento. L’artista genovese è una penna e una voce molto interessante, che sta conquistando i giovani e non solo. Si è fatto conoscere dal grande pubblico proprio a Sanremo, prima tra i Giovani e poi tra i Big nel 2023. Ora la vittoria di Sanremo 2025 con il brano Balorda nostalgia. Scopriamo insieme la carriera e la vita privata.

Carriera, età, vero nome, canzoni

Il suo vero nome è Federico Olivieri, cantante genovese classe 2001. Emerso dalla scena rap ligure, si è spinto verso l’hip-hop, dando grande centralità ai testi. Raggiunge i primi successi nel 2019, attirando l’attenzione di realtà come Metatron e Sony, con cui inizia un percorso nel 2021. Lo scorso settembre ha aperto il concerto di Blanco a Genova. Il suo nome d’arte, molto probabilmente, è una rivisitazione del suo cognome Olivieri. Gli elementi già presenti nella sua sensibilità, si aggiunge, grazie all’incontro con il producer JVLI, una tendenza alla musica elettronica, che si traduce in brani dal carattere movimentato ed estremamente coinvolgente. “Un’altra volta” è il più grande risultato in questo senso: un tormentone da oltre 5 milioni di stream.

Olly è stato nominato artista del mese per MTV New Generation e ha collaborato con vari artisti provenienti dal rap e dal pop, tra cui Arisa. Poi la svolta per la sua carriera con la finale di Sanremo Giovani dove ha conquistato la grande opportunità di arrivare tra i Big di Sanremo 2023, con l’inedito Polvere. Ha anche realizzato uno splendido duetto con Lorella Cuccarini su La notte vola.

Dopo un tour in tutta l’Italia, tra il 2023 e il 2024 pubblica i singoli “A squarciagola”, “Devastante” e “Ho voglia di te” insieme a Emma. Spicca il brano “Per due come noi” in collaborazione con Angelina Mango, subito primo in classifica e in poco tempo certificato disco di platino. I singoli sono raccolti nell’album “Tutta vita”. Ora il ritorno all’Ariston a Sanremo 2025 dove risulta il vincitore del Festival con Balorda nostalgia.

Vita privata: fidanzata e Instagram

Non abbiamo molte notizie sulla sua vita privata, per cui non sappiamo se Olly ha una fidanzata. Su Instagram è seguito da 350mila persone.