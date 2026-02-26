Sanremo 2026 cala negli ascolti? Colpa del caldo. Carlo Conti: “Sembra estate, alla gente piace stare fuori”

Anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato un calo degli ascolti, seppur riuscendo a ottenere comunque ottimi risultati in termini di share. La colpa, secondo Carlo Conti, sarebbe anche del caldo primaverile che si sta registrando in tutta Italia in questi giorni, e che porterebbe meno persone a stare davanti alla tv. “Oggi a Sanremo c’è il sole, sembra estate. Io stamattina intorno alle 9.30 mi sono messo a prendere il sole per una decina di minuti in costume, giusto per ravvivare il colore della pelle. Ora capisco perché si abbassi la platea televisiva: il caldo piace a tutti” ha dichiarato nella consueta conferenza stampa il conduttore e direttore artistico della kermesse.

“Era previsto il calo, perché la seconda cala sempre. Invece è aumentato. Il merito non è del direttore artistico. Di questo ne sono certo. Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico” ha aggiunto Conti, che poi ha provato a fare una disanima della situazione. “Il tempo, le partite e contropartite, le ruote e le controruote, ci sono moltissimi fattori. Capisco perché si abbassi la platea televisiva, il caldo piace a tutti e quando fa caldo le persone vogliono stare fuori”.