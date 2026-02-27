Icona app
Musica

Sanremo 2026, Bianca Balti: “L’ultimo anno è stato duro. Elaboro il lutto di una donna che non c’è più”

Le parole della modella durante la conferenza stampa

di Niccolò Di Francesco
A distanza di un anno dalla sua partecipazione, Bianca Balti torna nuovamente nelle vesti di co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Nella consueta conferenza stampa quotidiana, la modella ha dichiarato: “Quest’anno sento la responsabilità di tutte le persone che mi hanno spiegato cosa significava per loro la mia partecipazione dell’anno scorso. Sono qui per tutte le persone che hanno vissuto un tumore, o più in generale la malattia”. Sulla sua vita racconta: “L’ultimo anno è stato il più duro. Dopo la fine della chemioterapia ho vissuto il lutto per quella donna che non sono più. Una donna che non aveva paura di recidive, senza cicatrici che la spezzavano in due. Quando vedono che ti ricrescono i capelli ti dicono ‘Adesso stai bene’, invece inizia il periodo più difficile”.

“Adesso ne sto uscendo dopo un anno. È un lutto che si deve elaborare quello di una vita e di una spensieratezza che non c’è più” ha aggiunto la top model. Bianca Balti ha parlato anche della figlia, la 18enne Matilde, he ha appena intrapreso la carriera di modella: “Il più grande consiglio per mia figlia? Ricordarsi che il proprio valore non dipende dal giudizio altrui. Non smetterò mai di dirglielo, me lo dico anche io stessa tutte le mattine. Sul Festival, invece, afferma: “Sono appassionatissima. Ho le mie preferenze, la mia canzone del cuore dall’inizio. Sanremo è uno spaccato dell’Italia, c’è un po’ tutto, e una verità musicale talmente ampia che può accontentare tutti. Quando si critica il resto, mi viene un sorriso, qualsiasi cosa venga detta, pazienza. La musica c’è e c’è per tutti i gusti”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca