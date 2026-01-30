Icona app
Spettacoli
Spettacoli

Bianca Balti a un anno dalla chemioterapia: “I miei capelli mi ricordano ogni giorno che il mio corpo ce l’ha fatta”

La modella condivide sui social un video in cui mostra la ricrescita dei capelli

di Niccolò Di Francesco
A un anno dalla sua ultima chemioterapia, Bianca Balti ha condiviso sui social che mostra la ricrescita dei capelli che rappresentano per la modella una vera e propria rinascita. “Per motivi che ancora mi rendono triste, quel momento è passato in silenzio e mi ha lasciato addosso un sapore amaro che porto ancora con me” scrive la top model che poi aggiunge: “I miei capelli mi ricordano ogni giorno che il mio corpo ce l’ha fatta. Sono selvaggi, piuttosto ingestibili, e li amo più di quanto riesca a spiegare”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Bianca Balti (@biancabalti)

L’indossatrice, che ha condiviso sui social la sua dura battaglia contro il cancro, di recente aveva rivelato di aver sofferto di depressione definendola un “luogo strano e crudele”: “È solitaria. Ti sembra terminale nei modi piccoli e privati in cui la mente ti convince che non c’è via d’uscita. Ogni volta che mi sono sentita giù, è sembrato peggio della volta precedente — il dolore non si accumula in modo lineare; si moltiplica. E dopo mesi passati a essere ‘forte’ durante il cancro, questa vulnerabilità mi è sembrata quasi un tradimento. Perché io — che ho lottato così tanto — dovevo crollare adesso? Perché non mi era concesso stare male?”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
