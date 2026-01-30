Bianca Balti a un anno dalla chemioterapia: “I miei capelli mi ricordano ogni giorno che il mio corpo ce l’ha fatta”
La modella condivide sui social un video in cui mostra la ricrescita dei capelli
A un anno dalla sua ultima chemioterapia, Bianca Balti ha condiviso sui social che mostra la ricrescita dei capelli che rappresentano per la modella una vera e propria rinascita. “Per motivi che ancora mi rendono triste, quel momento è passato in silenzio e mi ha lasciato addosso un sapore amaro che porto ancora con me” scrive la top model che poi aggiunge: “I miei capelli mi ricordano ogni giorno che il mio corpo ce l’ha fatta. Sono selvaggi, piuttosto ingestibili, e li amo più di quanto riesca a spiegare”.
L’indossatrice, che ha condiviso sui social la sua dura battaglia contro il cancro, di recente aveva rivelato di aver sofferto di depressione definendola un “luogo strano e crudele”: “È solitaria. Ti sembra terminale nei modi piccoli e privati in cui la mente ti convince che non c’è via d’uscita. Ogni volta che mi sono sentita giù, è sembrato peggio della volta precedente — il dolore non si accumula in modo lineare; si moltiplica. E dopo mesi passati a essere ‘forte’ durante il cancro, questa vulnerabilità mi è sembrata quasi un tradimento. Perché io — che ho lottato così tanto — dovevo crollare adesso? Perché non mi era concesso stare male?”.