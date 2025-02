Sanremo 2025, Sarah Toscano fidanzato e cosa c’entra con Achille Lauro

Tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2025 c’è anche Sarah Toscano, in gara con il brano Amarcord: la vincitrice dell’ultima edizione di Amici ha un fidanzato? E cosa c’entra lei con Achille Lauro?

Nata il 9 gennaio 2006, la cantante è stata al centro della cronaca rosa nel periodo in cui ha partecipato al talent show di Maria De Filippi per un relazione con il compagno Holy Francisco.

Una volta eliminato quest’ultimo si era vociferato di una possibile liasion con Holden, figlio del marito di Laura Pausini: i due, però, non hanno mai né smentito né confermato la relazione.

Ma cosa c’entra Achille Lauro con Sarah Toscano? Secondo alcuni rumors la sorella di Sarah, Giulia, sarebbe la nuova compagna del cantante, anche lui in gara al Festival di Sanremo 2025.

I due, infatti, sarebbero stati visti in atteggiamenti intimi durante una serata in discoteca. Tuttavia, né Achille Lauro né Giulia Toscano hanno confermato la relazione.

