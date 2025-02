Sanremo 2025, Rose Villain e l’urlo dalla platea che si ripete: “Si’ ‘na pret parte due” | VIDEO

Rose Villain e l’urlo dalla platea che si ripete: “Si’ ‘na pret parte due”

Così come già accaduto nella prima serata del Festival di Sanremo 2025 anche nella quinta e ultima puntata della kermesse musicale qualcuno dalla platea dell’Ariston ha urlato a Rose Villain “Si’ ‘na pret”.

Questa volta, però, c’è stata una leggera modifica: la frase, infatti, è stata “Si’ ‘na pret parte due” in riferimento per l’appunto a ciò che era già stato urlato alla cantante nella prima serata e che è diventato un vero e proprio tormentone.

