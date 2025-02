Cristiano De André contro Amadeus: “Con lui abbiamo raggiunto il punto più basso” | VIDEO

Cristiano De André contro Amadeus: “Con lui abbiamo il punto più basso”

Cristiano De Andrè si è scagliato a sorpresa contro Amadeus, direttore artistico e conduttore degli ultimi cinque Festival di Sanremo.

Ospite della quarta puntata della kermesse musicale, durante la quale ha duettato con Bresh sulle note del brano di papà Fabrizio, Creuza de mä, il cantautore in un’intervista a La Stampa ha dichiarato: “Mi sembra che con questa edizione stiamo cominciando a risalire. Amadeus anche basta, abbiamo raggiunto il punto più basso”.

“Io voglio bene ad Amadeus, dico la verità” ha quindi commentato Bresh con Cristiano De Andrè che ha replicato con un secco: “Io no”.

Sul ritorno a Sanremo, invece, De André ha affermato: “È un bel paese dei balocchi, è un’atmosfera molto up. Il palco, le prove, le interviste. Questa è la quinta volta che cammino su questo palco e l’anno prossimo mi auguro di essere in gara; sto scrivendo un nuovo album”.

