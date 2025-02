Venditti riceve il premio alla carriera a Sanremo, Wikipedia lo dà per morto

Nella quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2025, Antonello Venditti ha ricevuto un premio alla carriera: su Wikipedia, però, intanto qualcuno lo ha dato per morto.

Il cantautore romano si è esibito sulle note di Ricordati di me e Amici mai rivelando successivamente al conduttore Carlo Conti di non sentirsi bene da alcuni giorni: “Ho 37.5 di temperatura da 16 giorni, non so come posso fare per farla passare”.

Qualche buontempone, così, ha pensato bene di modificare la biografia del cantante su Wikipedia aggiungendo luogo e data di morte, ovvero Sanremo, 15 febbraio 2025. Poco dopo la biografia è stata corretta.

Streaming e tv

