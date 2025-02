Angelina Mango sarà ospite a Sanremo 2025? Carlo Conti: “Non l’ho chiamata, so del suo momento”

Come sta Angelina Mango, la cantante sarà ospite a Sanremo 2025?

A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, in molti si chiedono se Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione della kermesse con il brano La Noia, sarà ospite della manifestazione musicale alla luca anche dei problemi personali che la giovane cantante sta attraversando.

Interpellato sull’argomento durante la prima conferenza stampa di Sanremo, Carlo Conti ha dichiarato: “Ho letto che ha avuto un momento di riflessione personale. Vedremo che cosa fare nei prossimi giorni. Potrebbe anche essere una sorpresa dei prossimi giorni ma non c’è una regola sul vincitore dello scorso anno”.

Al momento, dunque, non è prevista la presenza di Angelina Mango sul palco dell’Ariston. Ma come sta la cantante? L’interprete, lo scorso ottobre, aveva annunciato che si sarebbe fermata per problemi di salute.

“Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni” aveva scritto Angelina Mango sui social.

Nelle scorse ore, sempre sui social, la cantante è tornata a scrivere un post per augurare a “tutti i miei amichetti pronti a salire sulla giostra” un anno pazzo di amore: “Vi guarderò col cuore pieno e farò il tifo per tutti voi”.