Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute: “Voglio prendermi cura di me stessa”

Angelina Mango cancella il tour per problemi di salute

Angelina Mango cancella il suo tour per motivi di salute: lo ha annunciato la stessa cantante, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, in una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram.

“Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi” scrive Angelina Mango.

E ancora: “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni”.

Partito il 12 ottobre scorso da Roma, il tour avrebbe portato la cantante a esibirsi in tutta Italia e, successivamente, anche in Europa.

Che cosa ha Angelina Mango: le condizioni

Angelina Mango aveva sospeso il tour già a metà ottobre a causa di una rinofaringite acuta che l’aveva colpita dopo il live a Napoli, il 14 ottobre scorso.

“Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere – aveva scritto su Instagram – per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team. Per questo ora torno a casa, mi riprendo la mia voce e tra quattro giorni torniamo sul palco più carichi di prima. Scusate ancora, e Napoli: grazie per ieri. siete stati la più grande dimostrazione d’amore. Vi amo tantissimo. Nina”.

Evidentemente la situazione con il trascorrere dei giorni non è migliorata, costringendo la cantante a prendersi il periodo necessario a recuperare al 100% le sue condizioni di salute.