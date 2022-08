Rita Dalla Chiesa candidata, rinviata la fiction Rai sul padre. Lei: “Profondamente ingiusto”

“Lo trovo profondamente ingiusto sia per la memoria di mio padre che per la mia professione”, dice Rita Dalla Chiesa a Controcorrente su Rete 4. “Mi dispiace per tutti i carabinieri che l’aspettavano, per gli appuntamenti per i 40 anni dalla morte di papà, come quella alla scuola allievi ufficiali con il presidente Mattarella”.

“Mi ha fatto sentire in colpa, mi sento colpevole, mi sento a disagio, ogni cosa è buona per attaccarmi in base a mio padre”, lo sfogo di Rita Dalla Chiesa a Rete 4.