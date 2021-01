“Perché Sanremo si e noi no?”: ecco il reportage ” SOS Sold out?”

“Perché il Festival di Sanremo si e noi no?”. Se lo chiedono tanti lavoratori del mondo dello spettacolo che a distanza di mesi dalla chiusura di cinema, teatri e sale da concerto, dicono la loro sul DCPM del 24 ottobre 2020 del Governo Conte, in un reportage dal titolo “S.O.S SOLD OUT?” realizzato per le testate online Gaiaitaliapuntocom Notizie e Gufetto Mag dai giovani registi, il romano Andrea Natale e il foggiano Giuseppe Sciarra. Il reportage è visibile sulla piattaforma Think Shorts al link: https://thinkshorts.com/16149/sos-sold-out.

Dall’attore Ascanio Celestini al musicista Nicola Conte, dal regista Mimmo Calopresti al comico Valerio Lundini, per poi passare a esercenti di teatri e sale cinematografiche, giornalisti e scrittori, in “S.O.S SOLD OUT?” i lavoratori dello spettacolo riflettono sul ruolo della cultura in questo Paese, tentando di instaurare un dialogo con le istituzioni e l’opinione pubblica, per affrontare la crisi che da anni investe il mondo culturale in Italia.

“Io sfido chiunque a trovare un luogo pubblico più sicuro dei teatri”, le parole di Ascanio Celestini. “Noi abbiamo bisogno del cinema, noi poveracci che tutti i giorni dobbiamo sopravvivere non solo al Covid-19 ma a mille altre cose”, ha invece detto Mimmo Calopresti.

Potrebbero interessarti Ascolti tv domenica 24 gennaio: Mina Settembre, Che tempo che fa, Live – Non è la D’Urso Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 24 gennaio Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 24 gennaio