La denuncia di un paparazzo: “Tony Effe mi ha preso a pugni davanti a Giulia De Lellis e alla figlia”

Tony Effe avrebbe aggredito un paparazzo fuori da un locale a Milano davanti a Giulia De Lellis e alla figlia Priscilla: è quanto denuncia un fotografo a La Repubblica. “Mi si è avvicinato, mi ha minacciato di morte e mi ha sferrato tre pugni al volto – ha rivelato il paparazzo – È successo intorno alle 14.30 fuori da El Porteño Arena: lui è arrivato a bordo di un van insieme alla compagna Giulia De Lellis e alla loro bambina. Mentre percorrevano i 50 metri per entrare nel locale per il brunch domenicale, io ho fatto il mio lavoro, scattando delle fotografie: lui non voleva che negli scatti apparisse la bambina, ma gli ho spiegato che non si vedeva. Era in una carrozzina alta e tutta imbacuccata per il freddo”.

Il racconto prosegue: “Stava spingendo lui la carrozzina, ma l’ha lasciata alla compagna, che è entrata con la piccola, ed è venuto verso di me. Ripeteva: ‘Oggi non è giornata’ e ‘Io ti ammazzo’. Poi mi ha sferrato tre colpi al volto con il pugno chiuso. Credo sia un miracolo che il mio timpano non abbia subito serie lesioni. Sono riuscito a restare in piedi, ma ho corso un brutto rischio. In quanti sono morti per forti colpi alla tempia? Io sporgerò denuncia”.