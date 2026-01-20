Icona app
Home » Spettacoli
Musica

La denuncia di un paparazzo: “Tony Effe mi ha preso a pugni davanti a Giulia De Lellis e alla figlia”

Immagine di copertina

La vicenda sarebbe avvenuta domenica 18 gennaio, fuori da un locale a Milano

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Tony Effe avrebbe aggredito un paparazzo fuori da un locale a Milano davanti a Giulia De Lellis e alla figlia Priscilla: è quanto denuncia un fotografo a La Repubblica. “Mi si è avvicinato, mi ha minacciato di morte e mi ha sferrato tre pugni al volto – ha rivelato il paparazzo – È successo intorno alle 14.30 fuori da El Porteño Arena: lui è arrivato a bordo di un van insieme alla compagna Giulia De Lellis e alla loro bambina. Mentre percorrevano i 50 metri per entrare nel locale per il brunch domenicale, io ho fatto il mio lavoro, scattando delle fotografie: lui non voleva che negli scatti apparisse la bambina, ma gli ho spiegato che non si vedeva. Era in una carrozzina alta e tutta imbacuccata per il freddo”.

Il racconto prosegue: “Stava spingendo lui la carrozzina, ma l’ha lasciata alla compagna, che è entrata con la piccola, ed è venuto verso di me. Ripeteva: ‘Oggi non è giornata’ e ‘Io ti ammazzo’. Poi mi ha sferrato tre colpi al volto con il pugno chiuso. Credo sia un miracolo che il mio timpano non abbia subito serie lesioni. Sono riuscito a restare in piedi, ma ho corso un brutto rischio. In quanti sono morti per forti colpi alla tempia? Io sporgerò denuncia”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca