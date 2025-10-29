Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto: “Ho avuto la febbre a 39, ma sono viva”

Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto e spiega il perché del suo silenzio: l’influencer, infatti, non aveva più dato sue notizie dopo la nascita di Priscilla, la sua primogenita. Dopo settimane di silenzio, Giulia De Lellis è tornata sui social, in una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, raccontato il suo difficile post-parto. “Ho avuto una febbre da mastite, un’infiammazione al seno per chi allatta. Non è affatto un argomento piacevole – ha rivelato l’influencer – Ce l’ho fatta, ho superato il parto, febbre a 39 per una settimana nelle prime settimane di vita della mia bimba. Sono viva”.

L’influencer ha quindi aggiunto: “Io sono nella mia baby bubble totale, sono in una bolla d’amore per la mia bambina”. E sulla maternità rivela: “Me la sono goduta, me la sto godendo, me la godrò ancora per un po‘. Anche perché tutti mi dicono che questo periodo sfugge velocemente, quindi voglio memorizzare tutto, voglio ricordare tutto, voglio godermi tutto il più possibile”. Sulla figlia afferma: “praticamente ho partorito la gemella del mio fidanzato. Di me ha solo il modo in cui dorme, a bocca aperta con le braccia in aria”.