Home » Spettacoli
Spettacoli

È morto il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona: la poesia per Gaza nella sua ultima apparizione in tv | VIDEO

Immagine di copertina

Ex ufficiale dell’Aeronautica Militare, è scomparso all'età di 77 anni

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Una poesia per Gaza poche ore prima di morire: è stata questa l’ultima apparizione in tv di Paolo Sottocorona, meteorologo di La7. Sottocorona è intervenuto, come di consueto, all’interno di Omnibus, il programma d’approfondimento mattutino dell’emittente, fornendo le previsioni meteo. Poi, al termine del suo intervento, ha letto una poesia dedicata a Gaza che aveva inviato una telespettatrice. Il meteorologo è apparso in tv anche durante l’edizione delle 13.30 del TgLa7, mentre a sera è arrivata la drammatica notizia.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

A fornirla è stato il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, che ha scritto sui social: “Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona”. Immediata le reazione di colleghi e amici, ma anche dei tanti telespettatori che negli anni lo avevano seguito e apprezzato per il suo stile inconfondibile. “Apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori” lo ha ricordato La7 sottolineando che “in un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi”.

Ufficiale nel Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, Paolo Sottocorona fino al 1986 era stato addetto dell’Ufficio meteorologico dell’aeroporto di Guidonia, poi al Centro nazionale di meteorologia. In quegli anni collaborò alla trasmissione Unomattina, per poi passare a Telemontecarlo. Dopo aver curato una rubrica di divulgazione meteorologica per Geo & Geo, in onda su RaiTre, ritornò a Telemontecarlo, che poi divenne La7.

