Uno dei momenti più intensi della notte degli Oscar 2023 è stato senz’altro l’esibizione a sorpresa di Lady Gaga, la quale si è presentata sul palco senza trucco, con un look decisamente sobrio regalando una straordinaria versione di “Hold my hand”: la canzone candidata alla statuetta per il film “Top Gun: Maverick”. Fino all’ultimo non doveva cantare, poi la star è arrivata a sorpresa al Dolby Theater, regalandoci un versione molto intima e toccante di Hold My Hand.

Struccata, jeans strappati e una t-shirt. Sul palco i suoi musicisti, con le note del pianoforte ad introdurre la sua voce unica. Dopo la spettacolare performance agli Oscar del 2019 in coppia con Bradley Cooper, Lady Gaga si prende la scena anche in questa edizione. Prima di intonare la canzone, l’artista si concede un’introduzione emozionante: “È una canzone molto personale, abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno di amore per affrontare la vita e bisogno di eroi, ma puoi scoprire che si può essere un eroe anche quando si è spezzati dentro. Trova il tuo eroe dentro di te”. La performance è stata dedicata a Tony Scott, il regista del primo Top Gun.

Tra i brani candidati c’erano anche Lift me up di Rihanna da Black panther: Wakanda forever, Applause dal film italiano con cast internazionale Tell it like a woman, che ha visto in duetto Sofia Carson e la veterana Diane Warren, e This is a life da Everything everywhere all at once, il film trionfatore in questa edizione degli Oscar, con ben sette statuette, tra cui quella di Miglior film. Alla fine l’ha spuntata Naatu Naatu dall’indiano Rrr (già vincitore del Golden Globe). Ecco il video dell’esibizione di Lady Gaga agli Oscar 2023.