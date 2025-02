Olly deve decidere entro domenica se partecipare all’Eurovision: ecco cosa succede in caso di rinuncia

Cosa succede se Olly rinuncia all’Eurovision

Olly potrebbe non partecipare all’Eurovision Song Contest: il cantante, dopo aver chiesto qualche giorno di riflessione, ha ribadito l’eventualità di non prendere parte alla kermesse musicale internazionale.

Ospite di Stasera c’è Cattelan… su Rai 2, infatti, il vincitore di Sanremo 2025 ha spiegato: “A maggio c’è il mio tour che è sold out già da tempo. Con estremo rispetto, so quanto è una cosa importante e grande quindi voglio pensarci bene. Ho il mio pubblico che rispetto, che mi ha portato a questo punto e quindi sto valutando anche per questo motivo”.

“Comunque è un’opportunità gigantesca e sarei orgogliosissimo di partecipare” ha aggiunto Olly, che, in caso di partecipazione all’Eurovision, dovrebbe far slittare quattro date del suo tour già sold out. L’Eurovision, infatti, si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio, date in cui Olly dovrebbe esibirsi a Roma e Molfetta.

Eurovision: cosa succede se Olly rinuncia

La data fissata per una risposta definitiva è quella del 23 febbraio: entro domenica, quindi, Olly dovrà decidere se partecipare o meno all’Eurovision. Ma cosa succede se il vincitore del Festival di Sanremo 2025 decide di rinunciare? A quel punto la palla passerebbe al secondo classificato della kermesse musicale, ovvero Lucio Corsi.