Nicole e Marco, l’inaspettata coppia di Matrimonio a prima vista: “Ci siamo innamorati grazie a Giorgia”

“Lui mi piaceva già anche solo avendolo visto in tv lo scorso anno”. “Ad Andrea Nicole non piaceva fisicamente? Gli sono grato, mi ha fatto un favore”. Nicole Soria e Marco Rompietti mi rispondono al telefono dalla casa milanese di lei e sembrano già una coppia collaudata, di quelle che si raccontano interrompendosi di tanto in tanto, per smentire divertiti l’uno la versione dell’altro. Protagonista della scorsa edizione di “Matrimonio a prima vista” lui (divorziò da Ambra) e dell’ultima turbolenta edizione lei (che si è separata da Andrea a settembre), si sono fidanzati a sorpresa e all’insaputa di tutti.

Allora, mi raccontate come vi siete conosciuti?

Nicole: Io mi ero separata da Andrea a settembre, avevo un po’ l’amaro in bocca. Avevo visto l’edizione precedente del programma e Marco era uno dei miei preferiti, ma non potevo contattarlo perché per contratto noi concorrenti dobbiamo mantenere l’anonimato fino alla messa in onda. Un giorno lui ha pubblicato sui social un video uguale a quello di Giorgia, ho capito che si conoscevano.

Come si conoscevano? (Giorgia è la protagonista, insieme a Nicole e Sitara dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista, ndr).

Nicole: Lei e Marco si erano scritti, si erano anche visti un paio di volte.

No, aspettate. Marco, in che senso tu e Giorgia vi eravate visti?

Marco: Quando si chiude questa esperienza e finisci di registrare le puntate, per mesi devi aspettare la messa in onda e hai voglia di condividere un’esperienza così forte con qualcuno che ha già fatto il programma. Giorgia mi aveva contattato, era venuta anche a cena con me e Cecilia. Nicole, saputo che io e Giorgia eravamo in contatto, a quel punto si è fatta coraggio e mi ha scritto.

Nicole: dal 9 settembre in poi abbiamo iniziato a videochiamarci per ore fino a notte fonda, poi Marco il 13 settembre doveva venire a Verona per lavoro e ci siamo visti lì, l’ho raggiunto a cena.

Marco: io non l’avevo mai vista perché il programma non era in onda, qualcosa appena mi è apparsa mi ha calamitato allo schermo.

È stato “amore a prima vista”?

Nicole: sì.

Marco: sì.

Quello che non riescono mai a combinare gli esperti. Il primo bacio?

Nicole: A Verona Marco ha provato a baciarmi mentre cercavamo un locale per bere qualcosa, io ho fatto finta di girarmi… Poi abbiamo fatto un giro per Verona e ci ha riprovato…Io glielo avrei fatto desiderare, rimandarlo alla seconda uscita.

Marco: dovevo ripartire, la distanza non mi avrebbe permesso di riprovarci a breve. Mi sono detto: adesso o mai più.

Quando vi siete rivisti?

Nicole: cinque giorni dopo a Roma.

Che dice Ambra di Nicole?

Marco: È contenta. Dice che è bellissima e la trova caratterialmente simile a me.

Parliamo di quando sono uscite le puntate. Per Marco sarà stato difficile vederle.

Nicole: Alla prima ero terrorizzata, lui è venuto a Milano per vederla con me, mi teneva la mano.

Marco: Quando lei e Andrea si sono baciati al matrimonio per me non è stata un’immagine meravigliosa, ecco.

Anche perché la prima puntata sembrava promettente per lei e Andrea.

Marco: Beh, per quanto Nicole mi avesse preparato, io con Ambra non avevo fatto nulla, lei qualcosa in più. Ma la puntata che mi ha dato più fastidio è stata quella in cui si sono incontrate tutte le coppie in campagna.

Nicole: sì, lui lì ha rosicato tantissimo. Perché avevamo bevuto tanto, tra me e Andrea c’era un po’ di chimica, gli stavo troppo addosso. Mi sono trovata odiosa anche io vedendomi in tv, così appiccicosa, Marco ha rosicato perché con lui non sono così.

Forse eri insicura, però in effetti in quella puntata avevi modi decisamente seduttivi.

Nicole: sì, cercavo conferme, forse ho esagerato.

Marco: provavo rabbia perché vedevo Nicole, che è così risoluta, riprendersi sempre Andrea con entusiasmo anche dopo episodi poco belli. La mia è stata la rosicata di chi prova dei sentimenti.

Anche tu però con Ambra eri troppo buono.

Marco: Lo so ma se si sta a questo gioco bisogna provarci, sennò io durante il viaggio di nozze in Marocco con Ambra sarei dovuto scappare o Nicole, quando Andrea le ha detto “non mi piaci fisicamente”, sarebbe dovuta scendere dalla macchina.

In effetti tu e Nicole avete avuto un’esperienza simile: entrambi vi siete sentiti dire “non mi piaci fisicamente”. Andrea è stato feroce con Nicole.

Marco: io lo ringrazio Andrea, se oggi sto con lei lo devo a lui. C’è una differenza tra le due esperienze però: Ambra non mi ha mai illuso a costo di sembrare fredda, Andrea è andato a letto con Nicole e fisicamente le ha dato delle conferme. Lui poi ha perseverato in questo doppio gioco e le ha detto sì alla fine, Ambra ha voluto separarsi subito.

Nicole, come hai fatto a rimanere con chi ti diceva che non eri il suo ideale estetico, che controllava cosa mangiavi…?

Nicole: Mi ha aiutato tanto l’autore che mi seguiva, che poi era l’autore che aveva seguito Marco l’anno precedente. Gli ho chiesto perché non gli avessero dato una ragazza magra, come la voleva Andrea. Mi diceva che dovevamo andare oltre, che magari Andrea avrebbe avuto i suoi tempi.

Però ti sei sentita usata.

Nicole: Quello sì. Non è stato delicato, ma non sono rancorosa.

E comunque sembrava che tu ti piacessi comunque, che lui non intaccasse la tua autostima.

Nicole: Beh, quando in macchina mi ha detto che non gli piacevo mi sono vergognata, c’era stata tanta intimità tra noi e da quel momento mi sono vergognata a mostrarmi nuda di fronte a lui, ero bloccata.

Parliamo di Sitara.

Marco: Io al posto di Gianluca mi sarei buttato dalla barca.

Nicole, quando l’hai incontrata a fine settembre per registrare il “dopo”, stavi già con Marco.

Io e Marco ci eravamo visti due volte. Sitara ha detto che quando lei ha cominciato a frequentare Andrea io già stavo con un altro, ma non è vero. Lei stava con Andrea già a Ferragosto.

Come l’hai saputo?

Sitara ha mandato un video in cui si teneva la mano con Andrea nel gruppo delle spose a metà agosto, sono rimasta un po’ sconvolta. Poi ho cercato di parlare con lei, ma mi ha risposto che se mi avesse dovuto dire qualcosa lo avrebbe fatto in tv. Poi che stava con Andrea me lo ha detto a settembre nella macchina della produzione, quando siamo andate a separarci.

Perché avevi la testa bassa nel “confronto tv” con lei?

Nicole: perché ho capito che era inutile cercare il confronto con Sitara, è difficile instaurare un discorso con lei. Volevo uno scambio di opinioni onesto, pulito, rispettoso, invece era solo distruttivo.

Non sei andata all’ultimo confronto.

Nicole: Non volevo entrare più in quel vortice di negatività, Sitara non lascia possibilità di replica, non volevo più vedere lei e Andrea, non dovevamo più dirci niente.

Marco: ma poi se avessero voluto un chiarimento con Nicole, c’è comunque una vita fuori dalla tv. L’anno scorso il programma forse è stato più piatto, ma c’era più verità nei sentimenti, i rapporti si sono risolti lontani dalle telecamere. Qui pareva che dovesse succedere tutto a favore di telecamera.

Nicole, i social ti hanno osannato, te lo aspettavi?

No, sono rimasta basita, felicissima. Pensavo che non sarei piaciuta perché ho quest’aria frivola, super truccata, con le unghie lunghe, capello perfetto. Anche il come parlo fa sembrare che sia sempre sulle nuvole, invece non è passata solo la maschera in tv.

Le donne si sono riconosciute nelle tue fragilità.

Sì, prima mi condannavo per la mia fragilità, ora ho capito che devo abbracciarla, che il fallimento è uno spunto di ripartenza.

Sei stata molto amata anche per il tuo aspetto fisico, sei forse il primo sex symbol di “Matrimonio a prima vista”.

Marco: io sono orgoglioso, lo so che è bellissima.

Nicole: non immaginavo mai di poter ricevere così tanti messaggi di donne che hanno avuto problemi alimentari o di donne “burrose” come me che mi raccontano le loro storie. Cerco di rispondere con attenzione, mando vocali interminabili, sono messaggi bellissimi di chi magari sta recuperando un po’ di autostima anche grazie al mio aiuto.

Marco, cosa mangia Nicole? Facci sognare.

Marco: con me mangia quello che vuole, anzi, forse la faccio mangiare troppo.

Nicole: mi fa dei piatti di pasta da 250 grammi!

Marco: il cibo è uno dei piaceri della vita, non ci si può privare di cibo e vino buono…

Tu glielo compri il cioccolato?

Marco: Sempre, cioccolato, focaccia dell’Esselunga, tutti i giorni le porto qualcosa.

Nicole, Andrea cosa ti ha detto di questa tua storia con Marco?

Lui e Sitara ci avevano scoperti tempo fa e la cosa era circolata in qualche gruppo social, a quel punto dei parenti di Andrea hanno scritto cose poco gradevoli sul mio conto in un gruppo chiamato “Drogate di Matrimonio a prima vista”.

Cosa hanno scritto?

Nicole: mi hanno dato della poco di buono, ci sono stata molto male, anche perché li avevo conosciuti.

Marco: sì, è stato bruttissimo.

Nicole: comunque con Andrea non ho più parlato né di questo né di altro, tra l’altro l’ho bloccato sul telefono perché mi inoltrava dei messaggi di Sitara con cui non voglio più avere a che fare, ma non avrei problemi a comunicare con lui, gliel’ho detto.

Quante persone vi hanno scritto quando si è saputo del vostro amore?

Nicole: mamma mia, credo avrò ancora 50 000 messaggi da leggere.

Marco: tantissimo affetto, pensavo a qualche polemica, invece vedo solo tanta gente contenta. Hanno creato perfino una fanpage per noi due!”.

Non avete paura di quando tutto si spegnerà?

Marco: non viviamo questa storia in funzione della visibilità, in questi mesi ci siamo nascosti e siamo stati benissimo, ce la siamo goduta. Ora sorridiamo, ci fa piacere questa attenzione, ma ci importa solo di chi siamo noi.

E il problema della distanza -tu a Terni, lei a Milano- come lo risolverete?

Marco: ora il mio lavoro è bloccato per la pandemia e ne approfitto per stare con lei, per convivere, ma penso che in futuro potrei trasferirmi per amore di Nicole.

Nicole: io non sono così legata a Milano ma al mio lavoro tantissimo, voglio diventare un direttore finanziario. Terni non offre molto, ma Roma sì, vedremo.

Nicole, Marco ha conosciuto tua mamma?

Sì, Marco è perfino andato con mia mamma a portare la macchina dal meccanico!

La tua amicizia con Giorgia sembra diventata molto bella.

Sì, in fondo lei è stato il tramite per conoscere Marco, ma al di là di questo è nato questo rapporto non viscerale ma di grande affetto, tanto che a mezzanotte per il mio compleanno lei era collegata via schermo e mi ha fatto spegnere le candeline.

Marco: Giorgia è una ragazza molto dolce.

Si è fidanzata?

Nicole: no, quello che ha detto nel programma il suo ex marito è falso, è super single! Anzi, io e Marco stiamo cercando di far avvicinare lei e un altro ex concorrente di Matrimonio a prima vista.

Ma è autogestione ormai. Con chi?

Nicole: Fulvio (il ragazzo toscano dello scorso anno, ndr). E’ single, è un bel ragazzo e corrisponde ai suoi canoni estetici, lei è bellissima.

Marco: noi, nel dubbio, il contatto l’abbiamo creato, poi tocca loro fare il resto…

