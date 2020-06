La confessione di Tommaso Paradiso a L’Intervista

Era settembre 2019 quando Tommaso Paradiso annunciò sui social che la band TheGiornalisti si era sciolta. “D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più TheGiornalisti, ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così. È inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione. I problemi ce li teniamo per noi”, aveva scritto. Oggi, a distanza di quasi un anno, il cantante romano torna a parlare del suo addio al gruppo fondato nel 2009.

Nella trasmissione di Maurizio Costanzo L’Intervista, Tommaso Paradiso ha rivelato un altro importante dettaglio sullo scioglimento dei TheGiornalisti: sarebbe stato un avvocato a provocare la rottura della band. “Qualche giorno dopo l’ultima data del tour di Love entra nei TheGiornalisti questo avvocato che rompe le carte in tavola. Se non ci fosse stata questa figura che avrebbe creato veramente dei brutti casini tra di noi forse saremmo ancora insieme”, ha detto il cantante romano a Maurizio Costanzo.

