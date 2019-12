Spotify Wrapped 2019, gli artisti più ascoltati di quest’anno: vince Ultimo

Non poteva concludersi in un modo migliore il 2019 per Ultimo: il cantante romano è infatti il più ascoltato dell’anno in Italia secondo Spotify Wrapped, le classifiche che mostrano artisti, canzoni, album e podcast con più stream sulla piattaforma, sia nel nostro Paese che nel resto del mondo.

Se il genere più ascoltato dell’anno rimane quello urban, a guidare la classifica degli artisti c’è proprio Ultimo: da “I tuoi particolari” (che ha portato a Sanremo) a “Fateme cantà”, da “Piccola stella” a “Quando fuori piove”, sono stati tanti i singoli di successo dell’artista romano che hanno contribuito a questo traguardo. Il podio dei cantanti più ascoltati secondo le Spotify Wrapped è completato da Salmo, che quest’anno ha pubblicato ben due album (“Playlist”, da solo, e “Machete Mixtape 4” con la Machete Crew) e Sfera Ebbasta, attuale giudice di X Factor.

Diversa, invece, la classifica relativa alla canzoni più ascoltate del 2019 su Spotify. Vince infatti “È sempre bello di Coez”, seguita da “Calipso” di Dardust, Sfera Ebbasta, Mahmood, Fabri Fibra e Charlie Charles e da “Una volta ancora” di Fred De Palma e Ana Mena. Quest’ultimo è il brano che ha spopolato di più nel Sud Italia.

Gli album più ascoltati secondo le Spotify Wrapped 2019? Vince “Machete Mixtape 4” della Machete Crew, seguito da “Playlist” di Salmo e “Colpa delle favole” di Ultimo. Infine, Salmo ha ottenuto anche lo scettro di artista più ascoltato nella fascia tra i 18 e i 29 anni.

Per quanto riguarda le classifiche mondiali, invece, le Spotify Wrapped 2019 hanno premiato il rapper americano Post Malone, con 6,5 miliardi di stream, seguito da Billie Eilish e Ariana Grande. Con un miliardo di stream, invece, la canzone più ascoltata al mondo è stata “Senorita”, di Shawn Mendes e Camila Cabello.

Spotify Wrapped 2019, le classifiche

Ecco le singole classifiche di Spotify per quest’anno.

Cantanti uomini più ascoltati in Italia:

Ultimo

Salmo

Sfera Ebbasta

Gemitaiz

MadMan

Cantanti uomini più ascoltati al mondo:

Post Malone

Ed Sheeran

Bad Bunny

Khalid

J Balvin

Cantanti donne più ascoltate in Italia:

Billie Eilish

Elisa

Alessandra Amoroso

Ariana Grande

Ana Mena

Cantanti donne più ascoltate al mondo:

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

Camila Cabello

Halsey

Canzoni più ascoltate in Italia:

È sempre bello – Coez

Calipso – Dardust, Sfera Ebbasta, Mahmood, Fabri Fibra e Charlie Charles

Una volta ancora – Fred De Palma ft Ana Mena

Il cielo nella stanza – Salmo ft NSTASIA

Soldi – Mahmood

Canzoni più ascoltate al mondo:

Senorita – Camila Cabello ft Shawn Mendes

Bad Guy – Billie Eilish

Sunflower – Post Malone ft Swae Lee

7 Rings – Ariana Grande

Old Town Road Remix – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

Album più ascoltati in Italia:

Machete Mixtape 4 – Machete Crew

Playlist – Salmo

Colpa delle favole – Ultimo

20 (Deluxe Edition) – Capo Plaza

23 6451 – Tha supreme

Album più ascoltati al mondo:

When we all fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

Hollywood’s bleeding – Post Malone

Thank u, next – Ariana Grande

No.6 collaborations project – Ed Sheeran

Shawn Mendes – Shawn Mendes

Cantanti uomini più ascoltati del decennio:

Drake

Ed Sheeran

Post Malone

Ariana Grande

Eminem

Cantanti donne più ascoltate del decennio:

Ariana Grande

Rihanna

Taylor Swift

Sia

Beyoncé

Canzoni più ascoltate del decennio:

Shape of you – Ed Sheeran

One dance – Drake ft Kyla e WizKid

Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Closer – Halsey ft The Chainsmokers

Thinking out loud – Ed Sheeran

Cosa sono le Spotify Wrapped

In questi giorni, tutti coloro che sono in possesso di un account Spotify (non solo Premium, ma anche quello base) stanno ricevendo mail e notifiche dall’applicazione. Nei messaggi, l’utente viene invitato a consultare le proprie classifiche annuali. Un modo che la piattaforma di streaming, da qualche anno, utilizza per svelare i trend musicali degli ultimi dodici mesi.

Ogni utente ha potuto vedere dunque non soltanto il proprio “2019 in musica”, che mostra tutti gli artisti, le canzoni, i generi musicali e i podcast più ascoltati stagione dopo stagione. Ma anche il proprio “decennio in musica”, con la classifica dei propri gusti musicali degli ultimi dieci anni (o dal momento dell’iscrizione a Spotify).

Se in questi giorni tutti i vostri amici, su Instagram e Facebook stanno condividendo delle card con le proprie classifiche su Spotify, adesso sapete il motivo.