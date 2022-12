“Bella Ciao ha rotto il ca**o”: Rocco Tanica travolto dalle polemiche sui social

Rocco Tanica degli Elio e le Storie Tese contro Bella Ciao

Bufera su Rocco Tanica, comico e tastierista degli Elio e le Storie Tese, che sui social si è scagliato contro la canzone Bella Ciao.

“Ha rotto il cazzo” ha scritto senza troppi giri di parole il musicista, commentando la candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Pd annunciata durante un comizio al termine del quale sono partite le note del canto popolare italiano.

Bella e simbolica e tutto quanto; ciò detto, Bella Ciao ha rotto il cazzo https://t.co/0ymfnQudte — Rocco Tanica (@rocco_tanica) December 5, 2022

Cronaca / Laura Pausini si rifiuta di intonare ‘Bella Ciao’ alla tv spagnola: “Non voglio cantare canzoni politiche” Spettacoli / "Non canto canzoni né di destra né di sinistra": Laura Pausini dopo il rifiuto di intonare "Bella ciao"

Il tweet di Rocco Tanica ha inevitabilmente acceso la discussione sui social tra chi ha apprezzato la battuta del musicista e chi l’ha aspramente criticato.

“Dottor Tanica qui bisogna assolutamente comporre il nuovo inno della sinistra” ha scritto un utente con il tastierista che ha risposto: “Già fatto” riferendosi al brano degli Elio e le Storie Tese (Gomito a gomito con l’) Aborto.

“Bella ciao consente oggi di dire che ‘ha rotto il cazzo’. Dire che ‘ha rotto il cazzo’ mi pare poco rispettoso per chi ha dato la vita per la libertà” è stata l’opinione di un altro utente a cui Tanica ha replicato: “Come sa, anzi non sa, chi ha dato la vita per la libertà la canzone non la conosceva nemmeno”.