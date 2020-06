Morgan rifiutato in quarantena: “La mia compagna si è negata”

Morgan si confida a tutto tondo in un’intervista all’Huffpost. Marco Castoldi ha parlato della sua vita sentimentale e sessuale, del suo rapporto con Bugo e della sua carriera. Quando gli viene chiesto cosa gli manca di più, come al solito, Morgan sorprende tutti: “Ogni tanto vorrei anche scopare per esempio, cosa che non faccio”, risponde al giornalista Giuseppe Fantasia. Infine spiega la sua situazione sentimentale: “Più che single, sono disperatamente solo. Single è un’altra cosa. Sono esistenzialmente solo”.

Durante il lockdown Morgan spiega di aver fatto le stesse cose e racconta di essere stato rifiutato dalla compagna: “Una strana reazione da parte della mia partner Angelica (Schiatti, ndr) che si è completamente negata. Forse è stata lei a costruire tutto questo ‘impianto’. Credo che sia andata da qualche parte a fare qualche trattamento psichiatrico. Fatto sta che è tornata ed è priva di emozioni e sembra sia gravemente lesa dal punto di vista psichico. Non mi permettono di incontrarla. C’è sotto qualcosa di veramente strano, i monzesi ricchi borghesi hanno fatto una cosa alla Giulietta e Romeo”.

Oltre che della sua nuova compagna Morgan racconta di essere diventato padre durante la quarantena, per la terza volta, “di Maria Eco, nata il 17 marzo dalla relazione con Alessandra (Cataldo, ndr), una bambina fantastica, bellissima, che cresce e che è la mia gioia. Lei mi apprezza molto e quando le canto la ninna nanna, si addormenta subito”. Non si dice pentito del “gesto fatto a Bugo a Sanremo”. “lo rifarei al contrario. Invito Bugo a farlo a me: vediamo se esco o se replico. A Sanremo ribalterei la cosa. Voglio che si dica: dov’è Morgan? Voglio rifare la stessa vignetta ma al contrario. Una cosa, invece, non rifarei mai: AnnoZero con Santoro, una cosa tremenda”, spiega Morgan.

Al giornalista rivela che rifarebbe X-Factor, spiega che i suoi idoli sono il compianto David Bowie e Franco Battiato e racconta anche la sua visione politica: “Per me Conte ha una bella costumeria. Non l’ho visto particolarmente sovrano. Quando incontro Salvini parliamo di De André di cui è un grande appassionato, quindi per me è De André. Anche Grillo mi è simpatico. Le sardine cosa sono? Piccole sarde? Dei pesci o delle donne?”.

