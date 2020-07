Mickey Madden dei Maroon 5 arrestato per violenza domestica

Bassista dei Maroon 5 arrestato per violenza domestica

Il bassista dei Maroon 5, Mickey Madden, è stato arrestato a seguito di un’accusa di violenza domestica a Los Angeles. Secondo quanto riposta il sito Page Six, il musicista della celebre band capitanata da Adam Levine è stato accusato di “aver commesso intenzionalmente un infortunio traumatico a un coniuge o convivente”. L’identità della presunta vittima è sconosciuta. Un portavoce dei Maroon 5 avrebbe ha riferito in esclusiva al sito: “Siamo profondamente devastati da questa notizia così deludente. Per ora, stiamo permettendo a tutti gli individui coinvolti di elaborare il fatto…”.

Ma non è la prima volta che Mickey Madden si trova ad affrontare problemi con la giustizia, già nel 2006 fu arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di cocaina. In quell’occasione venne rilasciato e fu costretto a svolgere un periodo di servizi sociali. Per l’ultima accusa di violenza domestica, invece, il bassista è tornato in libertà pagando una cauzione di 50mila dollari. Se dovesse essere condannato rischia fino a sei anni di carcere.

