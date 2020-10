I Maneskin si mettono “a nudo” per il nuovo singolo, ma Instagram li censura

I Maneskin a nudo per il nuovo brano, ma Instagram li censura

I Maneskin sono tornati con un nuovo singolo, Vent’anni, uscito proprio il 30 ottobre, (dopo due anni di silenzio) ma il nuovo poster non è piaciuto particolarmente ad Instagram, che ha applicato quasi tempestivamente la censura. La band, senza perdersi d’animo, ha poi condiviso un post su Instagram: “Soltanto per un capezzolo? Non siete pronti per il resto” si legge sul loro account, a corredo della foto che vede chiaramente espressa la censura del social newtork. “Contenuto post rimosso per nudo o atti sessuali”, si legge.

La fotografia in questione è quella che troverete facilmente in giro per le città, nelle stazioni: i quattro membri della band sono nudi e “l’atto” censurato da Instagram riguarda il seno appena accennato dell’unica componente femminile della band, Victoria.

Vent’anni è una canzone scritta in forma di lettera aperta dove s’intrecciano i pensieri di Damiano con quelli del suo alter ego. “Ho scritto quello che io stesso avrei voluto sentirmi dire da qualcuno più adulto ora che ho vent’anni”, ha spiegato il cantante.

