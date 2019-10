Damiano dei Maneskin insultato da 2 poliziotti a Roma

Damiano, leader della band pop rock Maneskin, ha raccontato nelle Instagram stories di essere stato insultato da due poliziotti a Roma. Il cantante sarebbe stato deriso dagli agenti per il suo abbigliamento.

“Ero a Piazza di Spagna, con una camicia leggermente crop top e due poliziotti si sono guardati e hanno detto ‘Guarda come c**** è vestito questo!’ – racconta Damiano in un video – al che io mi sono girato e li ho guardati male e i due si sono permessi pure di alzare la voce”.

“Cento metri dopo – ha continuato David nel suo racconto – ho ricevuto lo stesso commento da una ragazza inglese, finché questo commento viene da due sempliciotti italiani, lo posso anche capire. Anzi, non lo posso capire ma me lo aspetto. Ma quando viene da una ragazza giovane e inglese, mi rendo conto come questa mentalità sia ancora radicata non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo”.

“Volevo solo condividere la mia immensa tristezza, la mia immensa delusione. Spero che le mogli di questi poliziotti o i loro figli siano nostri fan, spero che mi vedano perché voglio che si sappia che più noi (parlo a nome dei miei compagni) riceveremo questi commenti più aumenterà il trucco sulle nostre facce, lo smalto sulle nostre mani e più i nostri vestiti saranno stretti ed effeminati per come intendete voi. Volevo solo consigliarvi di aprire la mente e fare entrare un po’ d’aria e così togliete un po’ di schifo. Mi sembrava necessario fare queste storie”, ha concluso Damiano dei Maneskin.

