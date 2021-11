I Maneskin aprono il concerto dei Rolling Stones e infiammano Las Vegas

I Maneskin infiammano Las Vegas dove, all’Allegiance Stadium, hanno aperto il concerto dei Rolling Stones in quello che fino ad ora è stato senza dubbio il punto più alto della loro breve ma già fortunata carriera. Al termine del concerto, durato circa mezz’ora, il frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, è salito personalmente sul palco per salutare i quattro ragazzi romani, parlando anche in italiano: “Thank You, grazie mille ragazzi!”.

“Hello Las Vegas! È un onore essere qui ed avere la possibilità di suonare sul palco della band più grande di sempre” ha esordito Damiano all’inizio del concerto.

Poi, la band, divenuta famosa dopo la sua partecipazione al talent X Factor, ha iniziato la sua performance: mezz’ora di puro rock che ha stregato il pubblico di Las Vegas, che ha intonato in italiano alcune delle canzoni proposte dal gruppo.

Una grande soddisfazione per l’Italia, ma soprattutto per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, i quali, tutti ricoperti di glitter e paillettes a stelle e strisce, hanno dimostrato per l’ennesima volta il loro talento cristallino anche davanti al pubblico Usa.

Il gruppo rock ha aperto il concerto con due brani in italiano, tratti dal loro ultimo album Teatro d’Ira: In nome del Padre e Zitti e Buoni, con cui hanno vinto sia il Festival di Sanremo che l’Eurovision Song Contest.

Poi un’altra decina di brani fino al tripudio di Beggin’, cover del brano dei The Four Seasons, con la quale i Maneskin hanno ottenuto il disco di platino negli Stati Uniti.