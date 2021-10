I Maneskin alla conquista degli Usa: apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas

I Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio – ovvero i Maneskin – apriranno il concerto dei Rolling Stones che la leggendaria band terrà il 6 novembre prossimo all’Allegiant Stadium di Las Vegas. Un’incoronazione vera e propria da parte di Mick Jagger & Co., con i trionfatori dell’ultimo Eurovision sempre più acclamati e ricercati.

I Maneskin hanno debuttato nella televisione americana con un miniconcerto durante il popolarissimo show di Jimmy Fallon dove Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno cantato Beggin’ (cover della famosissima canzone di Frankie Valli e i Four Seasons), che in questo momento è al numero 1 nelle radio alternative americane e nella Top 5 della classifica pop. Il debutto nella tv americana è partito da uno dei programmi più popolari di tutto il paese, onore che non era mai stato concesso ad una band italiana.

“State pronti, preparatevi a non togliervi i pantaloni, arrivano dall’Italia, hanno vinto l’Eurovision che è una specie di America’s got talent ma più grande”. Così Jimmy Fallon ha presentato i Maneskin, freschi di nomination agli MTV Europe Music Awards 2021. Tre le candidature, come Best Italian Act, Best Group e Best Rock.