Il dolore straziante di John Legend e Chrissy Teigen: è morto il terzo figlio

John Legend e Chrissy Teigen hanno perso il loro bambino

Un dolore indescrivibile, quello che stanno provando John Legend e Chrissy Teigen dopo aver perso il loro bambino. Chrissy ha avuto un aborto spontaneo, era finita in ospedale due giorni fa per via di un’emorragia interna. A raccontare la drammatica vicenda è stata proprio la modella con un post Instagram: a corredo le fotografie dei due coniugi in lacrime, profondamente addolorati dalla perdita del terzo figlio. “Siamo sconvolti da un dolore profondo di cui senti solo parlare, il tipo di dolore che non abbiamo mai provato prima”, ha scritto Chrissy. “Non siamo stati in grado di fermare l’emorragia e dare al nostro bambino i liquidi di cui aveva bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Semplicemente non era abbastanza”.

La coppia aveva già deciso il nome del bambino. “In genere non decidiamo mai i nomi da dare ai nostri figli prima che nascano, lo facciamo sempre prima di lasciare l’ospedale, ma per qualche motivo avevamo iniziato a chiamare questo piccolo nella mia pancia Jack”. Poi, rivolgendosi proprio al suo bambino, Chrissy ha scritto: “Mi dispiace così tanto che i primi momenti della tua vita abbiano incontrato così tante complicazioni, che non abbiamo potuto darti la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Noi ti ameremo per sempre”.

