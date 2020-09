Heroes – Il futuro inizia adesso diretta streaming: dove vedere il concerto

Oggi, domenica 6 settembre 2020, dalle ore 18,50 all’Arena di Verona va in scena Heroes – Il futuro inizia adesso, il primo concerto nato e pensato per lo streaming che servirà per raccogliere fondi da destinare al fondo Covid-19. A raccontare Heroes – che si aprirà con un omaggio al maestro Ennio Morricone realizzato da Alex Braga – ci sarà un gruppo di Creators insieme al team di Venti, con i contributi di Efrem Lamesta, Elisa Maino, Gianmarco Rottaro, K4U, Lercio e Marta Losito, ognuno con le sue peculiarità e il suo linguaggio. Dove vedere Heroes – Il futuro inizia adesso in diretta streaming? Di seguito tutte le informazioni.

Dove vedere il concerto Heroes – Il futuro inizia adesso in tv e live streaming? Chi non sarà presente fisicamente all’Arena di Verona potrà seguire il concerto solo e unicamente in diretta streaming su www.futurissima.net o tramite app su A-Live attraverso l’acquisto di uno smart ticket (costo 9,90 euro) sulle principali rivendite online. Niente diretta tv.

Scopo benefico

Tutti i proventi di Heroes – Il futuro inizia adesso saranno devoluti al fondo Covid-19. Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub, promosso insieme a FIMI in partnership con AFI, Assomusica, NUOVOIMAIE, PMI e rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia, che ad oggi ha già raccolto oltre 500mila euro e sostenuto oltre 500 lavoratori in difficoltà.

Cantanti

Abbiamo visto dove vedere in streaming il concerto Heroes, ma quali sono i cantanti che si esibiranno oggi? Tra i nomi degli oltre 40 artisti che saliranno sul palco non potevano mancare i grandi protagonisti della scena musicale italiana: Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anastasio, Anna, Brunori Sas, Cara, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz&Madman, Ghali, Ghemon, Ginevra, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Mecna, Michele Bravi, Mostro, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Rocco Hunt, Salmo, Selton, Shiva, Subsonica, The Kolors, Tommaso Paradiso e Willie Peyote.