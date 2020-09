Heroes – Il futuro inizia adesso, concerto all’Arena di Verona: i cantanti

Oggi, domenica 6 settembre 2020, dalle ore 18,50 all’Arena di Verona va in scena Heroes – Il futuro inizia adesso, il primo concerto nato e pensato per lo streaming che servirà per raccogliere fondi da destinare al fondo Covid-19. Ma quali sono i cantanti che si esibiranno oggi durante il concerto Heroes – Il futuro inizia adesso? Tra i nomi degli oltre 40 artisti che saliranno sul palco non potevano mancare i grandi protagonisti della scena musicale italiana come Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anastasio, Anna, Brunori Sas, Cara, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz&Madman, Ghali, Ghemon, Ginevra, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Mecna, Michele Bravi, Mostro, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Rocco Hunt, Salmo, Selton, Shiva, Subsonica, The Kolors, Tommaso Paradiso e Willie Peyote.

Streaming e tv