“Grazie per tutto l’amore”: Emma Marrone scrive ai fan dopo la morte del papà Rosario

Emma Marrone scrive ai fan dopo la morte del papà Rosario

“Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato”: sono le prime parole pronunciate da Emma Marrone sui social dopo la morte del papà Rosario, scomparso improvvisamente all’età di 66 anni nella giornata di lunedì 5 settembre.

La cantante ha scritto sul suo profilo Twitter per ringraziare sia i suoi fan che i suoi colleghi, i quali, una volta appresa la notizia della morte di Rosario Marrone, hanno espresso il loro cordoglio sui social.

Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato ❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) September 6, 2022

A dare la notizia della scomparsa di Rosario Marrone era stato il comune di Aradeo, in provincia di Lecce, in Puglia, con un post sui social: “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto”.

Emma, invece, aveva ricordato il papà con una foto su Instagram in cui Rosario Marrone è ritratto mentre suona la chitarra. “Fai buon viaggio papà – ha scritto l’interprete – Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.