“Per la mia sorellina”: la commovente dedica di Elisa al papà di Emma Marrone | VIDEO

La commovente dedica di Elisa al papà di Emma Marrone | VIDEO

Momenti di grande commozione durante il concerto di Elisa a Taormina: la cantante, infatti, ha dedicato l’Hallelujah di Leonard Cohen a Rosario Marrone, il papà di Emma, collega e amica di Elisa, improvvisamente scomparso all’età di 66 anni.

“Mi piacerebbe – ha affermato Elisa sul palco – siccome lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me, ma sto pensando a lei e alla sua famiglia…sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima, un’amica, una sorella, oggi vorrei dedicare l’Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma che è volato in cielo. Il mio pensiero per lui e per la sua famiglia, questo è per la mia sorellina”.